Allerta Meteo per il Ciclone Mediterraneo Erminio: iniziano 4 giorni di maltempo estremo, domani può diventare un Medicane sullo Jonio

L’Italia sta attraversando una delle fasi meteorologiche più critiche e spettacolari degli ultimi decenni a causa della formazione del Ciclone Mediterraneo Erminio. Nato nelle acque della Sicilia e alimentato da una massiccia irruzione di aria artica, questo Ciclone Mediterraneo sta scatenando una tempesta di proporzioni eccezionali che coinvolge l’intera penisola da ieri, lunedì 30 marzo, e che persisterà con estrema violenza per le prossime 72 ore. Il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato lo stato di massima allerta per diverse regioni, sottolineando la rarità di un evento che vede la concomitanza di venti di uragano e nevicate tipiche del pieno inverno nel cuore della primavera.

La genesi del Ciclone Erminio e l’impatto sulla Sicilia

Il vortice ciclonico, ufficialmente denominato Erminio, si è approfondito rapidamente proprio sulla Sicilia, raggiungendo valori di pressione atmosferica estremamente bassi, inferiori ai 1000hPa. La Sicilia è stata infatti già colpita stamani da forti piogge e temporali con picchi di 40mm nell’agrigentino. La persistenza del sistema depressionario sta bloccando il normale ricircolo atmosferico, costringendo il maltempo a stazionare sulle medesime aree non solo all’estremo Sud ma anche nelle Regioni adriatiche centro-meridionali e in Campania. Le autorità locali hanno segnalato mareggiate imponenti lungo le coste esposte, mentre l’entroterra appenninico sta vivendo una nevicata tardiva che ha già imbiancato i rilievi sopra i 700 metri, creando disagi senza precedenti per la viabilità e l’agricoltura.

Anche al Nord, nonostante il prevalente bel tempo, abbiamo nubi sparse e venti impetuosi di tramontana e bora che superano gli 80km/h nel cuore della pianura Padana.

Un’apocalisse bianca: tre metri di neve fresca sull’Appennino

Il dato più sconvolgente di questa ondata di maltempo riguarda gli accumuli nevosi previsti e già in corso. Quella che i meteorologi istituzionali definiscono una nevicata storica sta scaricando quantità di neve mai viste prima in questo periodo dell’anno. In montagna, specialmente lungo la dorsale appenninica tra Abruzzo, Marche e Molise, si attendono fino a 3 metri di neve fresca. Questo carico eccezionale rappresenta un pericolo immediato per la stabilità dei versanti e per le infrastrutture. La quota neve si è abbassata drasticamente attestandosi intorno ai 600–700 metri, portando i fiocchi bianco a ricoprire città e borghi collinari che avevano già iniziato a fiorire, trasformando il paesaggio in uno scenario surreale e pericoloso.

L’emergenza in Abruzzo e nelle regioni del Centro Italia

L’Abruzzo rimane il cuore pulsante dell’emergenza nazionale, con un’allerta rossa che copre l’intero territorio regionale per le giornate del 1 aprile e 2 aprile. Il bollettino emesso dal Centro Funzionale regionale evidenzia come l’intensificazione dei fenomeni nelle prossime ore renderà estremamente difficile ogni spostamento. Le province di Teramo, L’Aquila, Chieti e Pescara sono sotto assedio: la neve pesante sta causando il crollo di rami e tralicci, minacciando la continuità della rete elettrica. Anche nelle vicine Marche la situazione è critica, con i comuni montani che lottano contro bufere di neve che riducono la visibilità a pochi metri, rendendo indispensabile l’intervento incessante dei mezzi spazzaneve della flotta istituzionale.

Allerta Meteo, il Ciclone Mediterraneo Erminio rischia di diventare un Medicane

Il Ciclone Mediterraneo Erminio rischia di diventare un Medicane nei prossimi due giorni, tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile nel mar Jonio, alimentando ulteriori fenomeni di maltempo estremo in tutto il Centro/Sud, specie tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia dove avremo altri due giorni abbondanti di maltempo davvero violento con forti raffiche di vento, mareggiate e piogge torrenziali.

Evoluzione del maltempo e previsioni per il fine settimana

Il Ciclone Mediterraneo Erminio non allenterà la sua presa prima di venerdì 3 aprile. Secondo i modelli di previsione della Protezione Civile, la giornata di domani rappresenterà il culmine dell’instabilità, con precipitazioni che si estenderanno con intensità residua verso le regioni adriatiche e il meridione. Solo nella serata di venerdì inizieranno a manifestarsi i primi timidi segni di un miglioramento, sebbene le temperature rimarranno sotto la media stagionale per tutto il weekend, con ulteriori fenomeni di maltempo sabato e anche la domenica di Pasqua (specie in Calabria). Si raccomanda la massima prudenza e il rispetto rigoroso delle ordinanze comunali, evitando di mettersi in viaggio se non per motivi indifferibili, in attesa che questa tempesta storica lasci definitivamente il territorio italiano.

Anche l’Aeronautica Militare ha inviato un allarme di alto livello.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: