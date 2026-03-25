Allerta Meteo Milano, codice arancione per vento forte: domani chiusi parchi e cimiteri

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla (ordinaria) per rischio vento forte dal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo. L’allerta si trasforma in arancione (moderata) a partire dalle ore 6 di domani, giovedì 26 marzo, e fino alle ore 21, con possibili raffiche di vento fino a 90km/h. Lo fa sapere il Comune di Milano. Date le previsioni delle prossime ore, si è resa necessaria la chiusura dei parchi della città per la giornata di domani, giovedì 26 marzo; resteranno di conseguenza chiuse le scuole che si trovano al loro interno e i musei, le attività commerciali, le biblioteche e i servizi sociali, ad esempio il Museo di storia naturale, il Planetario, le biblioteche del Parco Sempione, Chiesa Rossa e Villa Litta, i Cam e i Centri diurni disabili che si trovano all’interno dei parchi. Anche i cimiteri domani saranno chiusi al pubblico, tranne che per i parenti stretti coinvolti nelle esequie già programmate. Gli esercizi commerciali con dehors e gli esercenti dei mercati scoperti della città dovranno tenere chiusi tendoni e ombrelloni e ancorare con attenzione le strutture mobili.

Il Comune di Milano sottolinea inoltre che è molto importante, durante l’allerta meteo, abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. E invita i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Infine è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell’allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione Civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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