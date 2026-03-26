Allerta Meteo Protezione Civile, ancora piogge e neve al Centro-Sud e venti di burrasca sul Paese

L’area depressionaria presente sull’Adriatico, in lenta progressione verso l’Italia meridionale, continuerà a richiamare correnti fredde da Nord che porteranno, anche per la giornata di domani, precipitazioni, anche a carattere nevoso e una ventilazione sostenuta al Centro-Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, giovedì 26 marzo, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, specie settori settentrionali, Calabria, specie settori centro-meridionali e Sicilia, specie settori tirrenici e nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.

Dal mattino di domani, venerdì 27 marzo, l’avviso prevede il persistere di venti di burrasca a prevalente componente settentrionale su Lombardia, Veneto, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte. Dal mattino di domani, inoltre, persistono nevicate su Umbria, specie settori orientali, Marche, Abruzzo e Molise, generalmente al di sopra dei 400-600 mt., con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote superiori.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 27 marzo, allerta gialla su settori di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Sicilia e sull’intero territorio di Abruzzo, Marche, Molise, Calabria e Puglia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 26 marzo 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna, Marche e settori interni e montuosi orientali dell’Umbria, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna centrale, Toscana settentrionale ed orientale, Sardegna occidentale, restanti settori dell’Umbria e del Sud peninsulare, Lazio, Abruzzo, Molise e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati specie su aree appenniniche di Umbria e Lazio orientale, Abruzzo, Molise orientale, Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria.

Nevicate: al di sopra dei 400-600 m su settori appenninici di Romagna e del Centro, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti a quote più alte su Marche ed Abruzzo; al di sopra dei 800-1000 m sui rilievi di Basilicata, Calabria e Sardegna, con quota neve in locale abbassamento serale, con apporti al suolo generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, marcato su Umbria, Romagna, Marche e localmente nelle pianure interne centrali e sui settori alpini.

Venti: di burrasca o burrasca forte dai quadranti nord-occidentali sulla Sardegna; da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulle restanti regioni del centro-nord e dai quadranti occidentali su Sicilia, Calabria e restanti settori meridionali.

Mari: da molto agitato a grosso il Mar di Sardegna; da agitati a molto agitati il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centro-meridionale, in estensione allo Ionio meridionale. Da molto mosso ad agitato l’Adriatico centro-settentrionale e il Mar Ligure al largo, molto mossi i restanti bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 27 marzo 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise centro-orientale, Puglia settentrionale, Calabria centro-meridionale e Sicilia tirrenica ed orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

-da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna, Umbria, Lazio orientale, resto di Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, Sardegna meridionale, Campania e Basilicata, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su settori orientali e montuosi dell’Umbria, Lazio orientale e resto di Molise, Puglia e Calabria.

Nevicate: al di sopra dei 400-600 m su settori appenninici di Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti a quote più alte su Marche meridionali, Abruzzo e Molise. Al di sopra dei 700-900 m sui rilievi meridionali peninsulari e su quelli della Sicilia orientale, con apporti al suolo generalmente deboli. Fenomeni in esaurimento dalla notte.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile calo su Abruzzo, Molise e Sud, localmente marcato. Massime in sensibile calo, localmente marcato, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in sensibile rialzo su Sardegna, Toscana e Romagna.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su tutte le regioni, in attenuazione dalla serata sui settori alpini centro-occidentali.

Mari: molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, da molto mossi ad agitati tutti i restanti bacini; tutti con moto ondoso in lenta attenuazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 28 marzo 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica ed orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Nevicate: residue, nelle prime ore della giornata, al di sopra dei 800-1000 m su settori appenninici di Abruzzo e Molise, con apporti al suolo generalmente deboli.

Temperature: Massime in sensibile aumento, localmente marcato, sulle regioni del Nord, su Toscana, Umbria, Marche e Lazio, aumento marcato sui settori alpini.

Venti: da forti dai quadranti settentrionali su Friuli Venezia Giulia e tutte le regioni del Centro-Sud, con temporanee raffiche di burrasca su Molise e Puglia.

Mari: da molto mossi ad agitati tutti i bacini.



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