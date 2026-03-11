Allerta Meteo Protezione Civile, si accentua l’instabilità al Centro: piogge e venti forti in una regione

Una saccatura atlantica in ingresso sui mari occidentali, evolverà domani in un minimo isolato, accentuando l’instabilità su parte delle regioni peninsulari centrali, con fenomeni temporaleschi localmente intensi, specie sul Lazio. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal primo mattino di domani, giovedì 12 marzo, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul Lazio, specie sui settori costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 12 marzo, allerta gialla su settori di Lazio e Umbria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’11 marzo 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto settentrionale, Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Marche, Lazio orientale e settentrionale, Abruzzo, Molise centro-occidentale, Campania, Basilicata, Puglia occidentale settori interni e montuosi di Calabria e Sicilia orientale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante e Toscana settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento sul Nord-Ovest.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 12 marzo 2026

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale, Toscana occidentale e settori tirrenici del Lazio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti settori di Liguria, Toscana e Lazio, e su settori meridionali di Piemonte, Lombardia e Veneto, su Emilia-Romagna, restanti regioni centrali peninsulari, Sardegna settentrionale e centro-occidentale, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria centrale ionica, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nelle ore notturne nebbie diffuse su ferrarese e pianura veneta.

Temperature: in locale sensibile aumento le minime al Nord-Ovest.

Venti: dal pomeriggio forti settentrionali sulla Sardegna.

Mari: molto mosso il Mar di Sardegna, in attenuazione; tendente a molto mosso in serata il Canale di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 13 marzo 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise e Sud, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nelle ore notturne nebbie diffuse su ferrarese e pianure venete.

Temperature: in locale sensibile aumento le massime sulla Toscana.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

