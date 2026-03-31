Allerta Meteo rossa in Abruzzo, Marsilio: “ci attendono ore difficili, massima prudenza”

“In queste ore l’Abruzzo è interessato da una fase di maltempo eccezionale che tenderà a intensificarsi ulteriormente. Per questo, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta rossa per neve e ghiaccio valida dalle prime ore di domani, mercoledì 1 aprile, fino alla mezzanotte di giovedì 2 aprile. Ci attendono le ore più difficili“. Lo afferma il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a proposito del peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto sul territorio. L’invito del Presidente ai cittadini è alla “massima prudenza e senso di responsabilità. Limitiamo gli spostamenti allo stretto necessario”.

Neve abbondante, anche in collina

“Sono previste nevicate molto abbondanti, non solo in montagna, ma anche a quote collinari, intorno ai 600-700 metri, con possibili sconfinamenti più in basso durante i fenomeni più intensi – scrive Marsilio sui social – Sulle aree del Gran Sasso e della Majella si registreranno accumuli particolarmente rilevanti. Particolare attenzione va prestata anche ai territori lungo i bacini del Tordino, Vomano e Pescara, dove al rischio legato alla neve si aggiungono possibili criticità idrogeologiche e disagi alla rete elettrica“.

“Massima prudenza, limitare gli spostamenti”

“In questo quadro, rivolgo un invito molto chiaro a tutti i cittadini: massima prudenza e senso di responsabilità. Limitiamo gli spostamenti allo stretto necessario, evitiamo le zone più esposte e prestiamo la massima attenzione a ghiaccio, neve e possibili situazioni di pericolo. La Protezione Civile e tutte le strutture regionali – conclude Marsilio – sono operative e stanno monitorando costantemente l’evoluzione della situazione”.

L’allerta meteo diramata per domani in Abruzzo

Il bollettino diramato dal Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile prevede criticità elevata – allerta rossa per rischio idrogeologico domani, mercoledì 1 aprile, nella provincia di Teramo, bacino Tordino Vomano, area in cui si trova Silvi, territorio interessato da una frana che ha già provocato il crollo di alcune abitazioni. Prevista allerta rossa per rischio idraulico diffuso in una parte dell’Aquilano, cioè bacino basso dell’Aterno, e in una parte del Chietino, bacino basso del Sangro. Codice arancione, infine, nelle aree restanti della regione. Apprensione in queste ore a Silvi, mentre prosegue il monitoraggio della frana da parte degli esperti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.