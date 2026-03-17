Allerta Meteo, scuole chiuse anche mercoledì 18 marzo per il 3° giorno consecutivo al Sud: le ordinanze dei Sindaci | ELENCO LIVE

La morsa del maltempo non sembra intenzionata a lasciare le regioni meridionali, costringendo le autorità locali a provvedimenti drastici per garantire la sicurezza della popolazione. Anche per la giornata di domani, mercoledì 18 marzo, si profila uno scenario di emergenza che porterà a vedere le scuole chiuse in numerosi comuni del Sud Italia. La decisione, presa dai primi cittadini in risposta alle previsioni meteorologiche, segnerebbe il terzo giorno consecutivo di stop alle lezioni per centinaia di migliaia di studenti, una scelta adottata con l’intenzione di prevenire rischi legati alla circolazione stradale e alla stabilità degli edifici scolastici dopo ore di piogge battenti.

La situazione appare particolarmente critica sulla fascia jonica, specie in Calabria. Intanto le scuole sono già rimaste chiuse nelle giornate di lunedì e martedì, ieri e oggi, anche in grandi città come Catania, Reggio Calabria e Catanzaro, dove i sindaci stanno già valutando le eventuali nuove ordinanze sindacali per confermare la sospensione delle attività didattiche anche domani, mercoledì 18. Per questi capoluoghi si tratterebbe della terza serrata consecutiva.

Evoluzione dell’allerta meteo tra declassamenti e rischi persistenti

Un aspetto paradossale di questa ondata di maltempo riguarda il livello di criticità comunicato dalla Protezione Civile. In Calabria, ad esempio, si è assistito a un formale passaggio dall’allerta arancione all’allerta gialla, un declassamento che tuttavia non sembra rassicurare le amministrazioni locali. Nonostante il codice colore meno severo, il maltempo persistente e l’accumulo di acqua nei terreni già saturi spingono molti sindaci a non correre rischi. Le ordinanze di chiusura scuole per domani, mercoledì 18 marzo, in molti casi vengono giustificate dalla necessità di effettuare sopralluoghi tecnici approfonditi per verificare eventuali infiltrazioni o danni strutturali occorsi durante le forti precipitazioni degli ultimi due giorni.

Procedure di sicurezza e aggiornamenti in tempo reale dai comuni

La macchina organizzativa dei meccanismi di protezione civile regionali e comunali resta in piena attività per gestire le segnalazioni che arrivano dai cittadini e dalle pattuglie sul territorio. Le autorità locali raccomandano alla popolazione di consultare esclusivamente i canali ufficiali degli enti per avere conferma definitiva sulle scuole chiuse al Sud e per conoscere i dettagli riguardanti la riapertura degli istituti. Molte amministrazioni hanno già comunicato che, oltre alla sospensione delle lezioni, rimarranno interdetti al pubblico anche parchi, cimiteri e impianti sportivi all’aperto, nel tentativo di limitare il più possibile gli spostamenti non essenziali in attesa di un miglioramento definitivo del quadro meteorologico.

L’elenco dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse domani, mercoledì 18 marzo

IN AGGIORNAMENTO

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: