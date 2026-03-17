Allerta Meteo Calabria, il bollettino della protezione civile per mercoledì 18 marzo: palla ai Sindaci sulle scuole chiuse

Dopo quarantotto ore di estrema tensione che hanno visto l’intera regione flagellata da piogge torrenziali, la Protezione Civile della Calabria ha emesso il nuovo Messaggio di Allertamento Unificato numero 97, datato 17 marzo 2026. Secondo il documento ufficiale diramato dalla Sala Operativa Regionale e dall’Arpacal, il livello di criticità per rischio idrogeologico e idraulico è stato ufficialmente declassato ad allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale. Questo passaggio segnala una parziale attenuazione della violenza dei fenomeni atmosferici rispetto alla fase critica appena trascorsa, che aveva visto la Calabria tinta di arancione. Tuttavia, il bollettino specifica che l’attenzione deve rimanere altissima poiché il maltempo in Calabria non è affatto concluso, prevedendo una fase di instabilità che accompagnerà la regione per la serata di oggi e per l’intera giornata di mercoledì 18 marzo.

Previsioni meteo dettagliate per mercoledì 18 marzo in tutte le zone

L’analisi tecnica contenuta nel documento ufficiale della Protezione Civile descrive uno scenario meteorologico ancora spiccatamente perturbato per tutte le otto zone di allertamento della regione. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, che assumeranno spesso il carattere di rovescio o temporale di forte intensità. Il bollettino avverte esplicitamente che i fenomeni saranno accompagnati da una intensa attività elettrica e da locali grandinate, fattori che aumentano la pericolosità delle precipitazioni. Particolare attenzione viene rivolta alla ventilazione: si attendono infatti forti raffiche di vento e veri e propri venti di burrasca provenienti dai quadranti orientali, che colpiranno con maggiore violenza i settori meridionali della regione, peggiorando sensibilmente le condizioni del mare lungo le coste esposte.

Il bilancio dei danni tra Reggio Calabria e Catanzaro dopo l’allerta arancione

Il passaggio alla criticità ordinaria arriva dopo due giorni di enormi disagi che hanno paralizzato gran parte del territorio, in particolare i grandi centri urbani come Reggio Calabria e Catanzaro. Sotto il regime di allerta arancione, le piogge incessanti hanno causato allagamenti, piccoli smottamenti e una generale saturazione del suolo che rende il territorio ancora vulnerabile. In questa fase emergenziale, moltissime scuole sono rimaste chiuse per decisione precauzionale dei primi cittadini, al fine di evitare che migliaia di studenti e docenti si mettessero in viaggio in condizioni di scarsa visibilità e con strade trasformate in torrenti. La chiusura degli istituti ha permesso di gestire meglio le emergenze urbane, evitando che il traffico veicolare ostacolasse i mezzi di soccorso impegnati nel monitoraggio dei punti critici.

Scuole chiuse o aperte: il dilemma dei Sindaci calabresi con l’allerta gialla

Nonostante il passaggio ufficiale al colore giallo, la decisione sulla riapertura degli istituti scolastici per domani, mercoledì 18 marzo, resta un tema centrale nel dibattito pubblico regionale. I Sindaci della Calabria si trovano in queste ore a dover decidere se confermare la sospensione delle attività didattiche o se permettere il ritorno regolare alle lezioni. Sebbene l’allerta sia meno severa di ieri, il rischio di fenomeni intensi ed estremi localizzati rimane concreto. Il bollettino ufficiale specifica infatti che sono possibili scenari di evento con nubifragi persistenti capaci di causare esondazioni in corrispondenza dei fiumi con bacini di rilevanti dimensioni. Per questo motivo, molte amministrazioni comunali stanno attendendo i sopralluoghi tecnici pomeridiani prima di firmare le nuove ordinanze sindacali, che sono attese tra il tardo pomeriggio e la serata.

Monitoraggio dei bacini idrografici e precauzioni per la popolazione

La situazione di allerta meteo gialla non deve indurre i cittadini a sottovalutare i rischi residui. Il Funzionario Responsabile del Centro Regionale Funzionale Multirischi ha sottolineato che, con il suolo già intriso d’acqua, anche piogge meno violente di quelle registrate nelle ore passate possono innescare criticità idrauliche immediate. Il monitoraggio della Protezione Civile della Calabria resterà costante per tutta la durata del bollettino, con una sorveglianza speciale sui corsi d’acqua principali e sulle aree già colpite da frane o smottamenti. Si raccomanda alla popolazione di limitare gli spostamenti non necessari durante i rovesci più intensi e di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dai comuni e dalle autorità regionali, ricordando che la transizione meteorologica verso il bel tempo sarà lenta e ancora segnata da episodi di forte maltempo localizzato.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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