Maltempo Calabria, esondazioni, frane ed evacuazioni nel Cosentino: super lavoro per i Vigili del Fuoco | VIDEO

Dalle ore 06:30 di questa mattina, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza è impegnato in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente a causa del forte maltempo che sta interessando la fascia ionica della provincia. Le criticità maggiori si registrano nei comuni di Corigliano, Mirto, Rossano, Calopezzati, Pietrapaola e Mandatoriccio, dove si segnalano allagamenti, smottamenti e difficoltà alla viabilità. Al momento risultano oltre 100 interventi in coda. Particolarmente critica la situazione nel territorio di Crosia, dove le fiumare Trionto e Fiumarella hanno superato gli argini provocando diffusi allagamenti. Nel centro storico si è inoltre verificata una frana nei pressi delle case popolari, che ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 80 persone.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono attualmente impegnate anche nelle operazioni di soccorso a persone rimaste bloccate in auto e nelle abitazioni, a causa dell’innalzamento rapido del livello dell’acqua.

Per far fronte all’elevato numero di richieste di intervento è stato disposto il raddoppio dei turni operativi del personale del Comando di Cosenza. Sul posto stanno operando anche squadre ordinarie provenienti dal Comando di Crotone, mentre è stato richiesto alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria l’invio del Modulo di Contrasto al Rischio Acquatico (Mo.C.R.A.B.) a supporto delle operazioni di soccorso. Le operazioni sono tuttora in corso.

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