Maltempo Calabria, crolla atrio di una scuola a Capistrano: plesso evacuato | FOTO

Il maltempo continua a provocare danni in Calabria. Dopo le piogge incessanti, l’atrio di una scuola è parzialmente crollato a Capistrano, nel Vibonese, portando all’evacuazione del plesso scolastico. È accaduto nella scuola ubicata in via Marconi, dove gli studenti hanno dovuto fare rientro nelle proprie abitazioni con uno scuolabus messo a disposizione dal Comune. Ancora da valutare la stabilità della struttura, così come resta da accertare se l’atrio del plesso scolastico è crollato anche per altre eventuali responsabilità, oltre al maltempo. Ancora da individuare un altro luogo dove gli studenti potranno riprendere le lezioni in attesa del ripristino e della messa in sicurezza dell’edificio scolastico.

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