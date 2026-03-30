Allerta Meteo, sta per formarsi il Medicane Erminio: un legame profondo con la missione Artemis nei 4 giorni di forte maltempo e neve record in arrivo sull’Italia

C’è un filo invisibile, teso tra le onde agitate del Mar Mediterraneo e la rampa di lancio 39B del Kennedy Space Center. Da una parte la forza primordiale della natura terrestre, dall’altra l’ambizione suprema dell’ingegno umano. Da una parte il Ciclone Erminio, dall’altra la Missione Artemis. Non è solo una coincidenza cronologica. Il nome Erminio, scelto per il Medicane che domani si formerà sul Sud Italia alimentando maltempo estremo in tutto il Centro e il Sud del nostro Paese, affonda le sue radici nell’antico termine germanico Irmin, il “Pilastro Universale” che secondo il mito sorreggeva l’intera volta celeste. È un nome che parla di potenza, di un asse che congiunge il suolo agli astri.

Proprio verso quegli astri, domani, punterà il muso la capsula Orion della missione Artemis. Nella mitologia greca, Artemis (Artemide) è la signora della Luna, ma è anche la sorella di Hermes, il dio messaggero da cui il nome Erminio eredita, per trasposizione classica, la sua aura di rapidità e movimento. Mentre i meteorologi monitorano i dettagli sul ciclone Erminio – quel centro di calma apparente circondato dal caos – gli scienziati della NASA scrutano le finestre di lancio per Artemis valutando ogni singolo dettaglio tecnico per permettere all’uomo di tornare, dopo oltre mezzo secolo, sul suolo lunare. È un contrasto affascinante: l’Italia affronta il vigore di un “Irminsul” fatto di pioggia e vento, un pilastro di nubi che sembra voler toccare il cielo, proprio nel momento in cui l’umanità si prepara a scavalcare quel pilastro per posarsi sulla Luna.

Allerta Meteo: il Medicane Erminio in formazione domani al Sud, un Uragano Mediterraneo che fa paura

Il Medicane Erminio fa paura al Centro e al Sud Italia: le immagini satellitari in diretta ci raccontano la nascita di questa tempesta che già stasera inizierà a colpire il nostro Paese, nelle Regioni Adriatiche e al Sud, e che domani – martedì 31 marzo – entrerà nel vivo. Sarà l’inizio di 4 giorni di maltempo estremo e di neve eccezionale in tutte le Regioni Adriatiche centro-meridionali, e in tutto il Sud, comprese le isole maggiori. Proprio domani mattina piogge e temporali colpiranno tutta l’Italia da Bologna a Ragusa, come mostra la mappa del modello Moloch del CNR con le previsioni delle precipitazioni per la mattinata:

Nel pomeriggio-sera il Medicane si formerà proprio tra Sicilia e Calabria e il maltempo si intensificherà in tutto il Centro/Sud, con piogge torrenziali tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e straordinarie nevicate oltre i 400–500 metri tra Marche e Abruzzo, oltre i 500–600 metri tra Molise e alta Campania, oltre i 600–700 metri tra Campania e Basilicata, oltre gli 800–900 metri in Calabria e Sicilia:

Attenzione ai forti venti ciclonici, che interesseranno anche il Nord (invece più protetto dal maltempo inteso come precipitazioni). Nel pomeriggio di martedì, la tramontana soffierà impetuosa su Alpi e pianura Padana, provocando danni diffusi per le raffiche fino a 100km/h. Molto più forte sarà il vento al Centro/Sud, specie nel Tirreno, dove avremo picchi di 120km/h e furiose mareggiate sulla Sardegna nord/orientale. Il vento inizierà a fare sul serio anche nel resto del Centro/Sud:

Nella notte tra martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile, proprio in contemporanea rispetto al previsto lancio della missione Artemis che riporterà l’uomo sulla luna, il Medicane Erminio entrerà nella sua fase più intensa e furiosa come a voler ricordare il legame mitologico tra le forze della natura e quelle degli astri. Il vento inizierà ad assumere una rotazione ciclonica sull’Italia con una bora impetuosa nell’Adriatico, un forte grecale in Puglia e Campania, una tramontana violentissima nel Tirreno e persino un intenso maestrale nel Canale di Sicilia, in tutti i casi con raffiche fino a 140km/h e violente mareggiate nelle coste esposte. Durante la notte, come vediamo dalla mappa, la Calabria sarà proprio nell’occhio del Ciclone (e per questo vivrà una breve pausa senza vento e senza significative precipitazioni).

Le giornate peggiori per il maltempo al Centro/Sud saranno quelle di mercoledì 1 e giovedì 2 aprile: ci aspettiamo altre 48 ore di neve senza sosta sulle Regioni Adriatiche, con accumuli di oltre 2-3 metri di accumulo di neve fresca in quota tra Marche, Abruzzo e Molise. Eccezionali nevicate anche tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, soprattutto nei versanti più esposti del basso Tirreno siciliano, tra Madonie e Nebrodi. Nelle aree più esposte al maltempo (Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia) cadranno oltre 300–350mm di pioggia nei prossimi quattro giorni, in aree già flagellate da tre mesi di piogge monsoniche: è altissimo il rischio di eventi alluvionali, oltre che frane, smottamenti e inondazioni, a causa dell’arrivo di un’altra valanga d’acqua su terreni già saturi di pioggia.

L’Aeronautica Militare ha già lanciato l’allarme:

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: