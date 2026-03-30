Allerta Meteo, “burrasca forte e nevicate abbondanti in 15 regioni”: avviso dell’Aeronautica Militare

Allerta meteo in numerose regioni del Paese in conseguenza della “discesa di una intensa saccatura dalla Scandinavia e della formazione del vortice Erminio“: le condizioni meteo saranno caratterizzate da mareggiate, burrasca forte e nevicate abbontanti. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 30 marzo 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare emesso oggi 30 marzo

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 14 del 30/03/26: “A seguito della discesa di una intensa saccatura dalla Scandinavia e della formazione del vortice “Erminio” sul Mar Ligure occidentale, si prevedono:

Dal pomeriggio di oggi , lunedì 30 marzo 2026, e fino alla sera di domani , martedì 31 marzo 2026, vento forte di foehn con raffiche fino a burrasca forte su aree alpine e vallate di Valle d’Aosta e Piemonte , in estensione dalle prime ore di domani anche a Lombardia , Trentino-Alto Adige , Veneto , Friuli-Venezia Giulia , Emilia-Romagna e Liguria ;

, lunedì 30 marzo 2026, e fino alla sera di , martedì 31 marzo 2026, di foehn con raffiche fino a su aree alpine e vallate di e , in estensione dalle prime ore di domani anche a , , , , e ; Dal pomeriggio di oggi , lunedì 30 marzo 2026, e fino a tutta la giornata di domani , martedì 31 marzo 2026, stato del mare molto agitato o grosso sul Mar di Sardegna, in estensione dalla giornata di martedì al settore occidentale del Canale di Sardegna;

, lunedì 30 marzo 2026, e fino a tutta la giornata di , martedì 31 marzo 2026, molto agitato o grosso sul Mar di Sardegna, in estensione dalla giornata di martedì al settore occidentale del Canale di Sardegna; Dalle prime ore di domani , martedì 31 marzo 2026, e fino alla serata di dopodomani , mercoledì 1° aprile 2026, vento forte nord-orientale, con raffiche fino a burrasca forte , s u Friuli-Venezia Giulia , Emilia-Romagna , Toscana , Marche , Umbria , Abruzzo , Lazio , Molise e Campania , con mareggiate lungo le coste esposte;

, martedì 31 marzo 2026, e fino alla serata di , mercoledì 1° aprile 2026, vento forte nord-orientale, con raffiche fino a , s , , , , , , , e , con lungo le coste esposte; Dal pomeriggio di domani, martedì 31 marzo 2026, e per tutta la giornata di dopodomani, mercoledì 1° aprile 2026, nevicate abbondanti sulle aree interne di Marche, Abruzzo e Molise, in generale a quote superiori ai 700-800 metri“.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: