Alluvioni a Nairobi, bilancio drammatico: almeno 10 morti e città nel caos

Violente alluvioni improvvise hanno colpito Nairobi durante la notte, causando almeno 10 morti, trascinando via decine di automobili e provocando disagi ai voli nel principale aeroporto dell’Africa orientale, secondo le autorità. Nel quartiere industriale di Grogan, i soccorritori hanno recuperato diversi corpi dalle acque. La compagnia aerea Kenya Airways ha riferito che le piogge hanno interrotto diversi voli diretti a Nairobi, costringendo a dirottarne alcuni verso la città costiera di Mombasa.