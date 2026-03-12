Alpinista ferito durante arrampicata: soccorso sulla parete di Pizzo Monaco | FOTO

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella mattinata di oggi sulla parete di Pizzo Monaco, nel territorio comunale di San Vito Lo Capo (Trapani), per il soccorso di un alpinista di nazionalità polacca rimasto ferito durante un’arrampicata. L’uomo, insieme ad alcuni compagni di cordata, con l’intenzione di scalare la via “Pace di Chiostro”, ha iniziato la progressione su un punto della parete distante pochi metri dall’attacco corretto, finendo così in un settore caratterizzato dalla presenza di massi instabili. Durante la scalata aveva posizionato una delle protezioni utilizzate nell’arrampicata su un masso che, improvvisamente, si è staccato provocandone la caduta. L’alpinista è precipitato fino a terra dopo un volo di circa 15 metri. I compagni hanno immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112, che ha attivato il servizio sanitario 118. Considerato che si trattava di un soccorso sanitario in ambiente impervio, la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Stazione Palermo del SASS che hanno raggiunto l’infortunato alla base della parete. Dopo una prima valutazione sanitaria, l’uomo è stato immobilizzato, imbarellato e trasportato lungo il sentiero fino alla strada, dove era presente un’ambulanza del 118 che lo ha preso in carico per il successivo trasferimento in ospedale.