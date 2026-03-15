Altra valanga nella Bergamasca, distacco sotto Cima Verde: una persona in ospedale

Seconda valanga oggi nella Bergamasca dopo quella avvenuta a Foppolo. Intervento in mattinata per i tecnici del Soccorso Alpino della VI Delegazione Orobica a seguito del distacco di una valanga sotto Cima Verde, in direzione del Passo dello Scagnello, sopra il rifugio Albani a Colere. La Soreu delle Alpi ha inviato sul posto le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, con cinque tecnici della Stazione di Schilpario e due di turno a Clusone, oltre all’elisoccorso di Milano di AREU con l’unità cinofila da valanga proveniente da Bergamo. Una persona, che faceva parte di un gruppo, è stata coinvolta nel distacco. Dopo la valutazione da parte dell’équipe sanitaria è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

La valanga, di tipo a lastroni e favorita dalle condizioni di forte vento, presentava un fronte di circa sessanta metri. Le operazioni di bonifica hanno consentito di escludere la presenza di altre persone travolte. L’intervento si è concluso nel primo pomeriggio. Il Soccorso Alpino ha ringraziato i gestori degli impianti di Colere per il trasporto delle squadre in quota e i gestori del rifugio Albani per il supporto fornito.