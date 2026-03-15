Tre scialpinisti travolti da valanga a Foppolo: uno in ospedale

Questa mattina, tre scialpinisti sono stati travolti da una valanga a Foppolo, nel Bergamasco, in un tratto non all’interno delle piste nei pressi della ‘Valgussera’. Due di loro sono riusciti a liberarsi in autonomia, mentre il terzo è rimasto bloccato sotto la neve. Grazie all’intervento di soccorritori del 118 e dei Carabinieri, lo scialpinista è stato soccorso e recuperato. Stabilizzato, il 36enne è poi stato affidato alle cure dell’équipe dell’elisoccorso: è sempre rimasto cosciente ed è stato portato in ospedale non in pericolo di vita. Nessuna necessità di soccorsi sanitari, invece, per gli altri due sciatori. I Carabinieri stanno ricostruendo le circostanze dell’accaduto.