Anche in Indonesia scatta il divieto di social media per gli under 16: una decisione saggia per la protezione dei minori

Nella giornata di sabato 28 marzo 2026, l’Indonesia ha ufficialmente dato il via all’implementazione di una storica regolamentazione governativa che proibisce ai minori di sedici anni l’accesso alle principali piattaforme digitali. Questa misura, approvata all’inizio del mese, mira a isolare i giovanissimi da una serie di pericoli crescenti quali la pornografia, il cyberbullismo, le truffe online e, soprattutto, la dipendenza digitale. Come riportato dall’agenzia Associated Press, l’arcipelago asiatico diventa così la prima nazione del Sud-est del continente a imporre un blocco così rigido, segnando un punto di svolta nelle politiche di gestione dello spazio virtuale per le nuove generazioni. Il provvedimento non riguarda solo i social network tradizionali, ma si estende a colossi come YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live e persino la piattaforma di gaming Roblox.

Una barriera digitale per settanta milioni di minori

La portata di questo intervento legislativo è mastodontica: secondo la Ministra degli Affari Digitali e della Comunicazione, Meutya Hafid, la normativa coinvolgerà circa settanta milioni di bambini e adolescenti in un Paese che conta una popolazione complessiva di 280 milioni di abitanti. Il governo ha chiarito che l’attuazione del divieto avverrà in modo graduale, garantendo il tempo necessario affinché le infrastrutture tecnologiche si adeguino ai nuovi standard di verifica dell’età. L’obiettivo dichiarato è quello di sottrarre il controllo delle vite dei minori ai giganti della Silicon Valley, restituendo potere alle famiglie e garantendo un ambiente di crescita più protetto e meno influenzato da algoritmi progettati per massimizzare il tempo di permanenza sullo schermo.

La sfida della sorveglianza: tra sicurezza dei dati e predatori online

Identificare le piattaforme ad alto rischio è stato il primo passo per definire il perimetro della legge. La Ministra Hafid ha spiegato che i criteri di selezione si sono basati sulla facilità con cui i minori possono entrare in contatto con estranei e potenziali predatori, oltre che sulla vulnerabilità intrinseca dei giovani verso contenuti dannosi e truffe legate alla sicurezza dei dati. Tuttavia, il governo indonesiano non nasconde le difficoltà operative: obbligare le Big Tech a conformarsi e, successivamente, monitorare la disattivazione effettiva di milioni di account esistenti appartenenti a utenti under 16 rappresenta un’impresa titanica. Nonostante la complessità, la linea ufficiale è di estrema fermezza, poiché il salvataggio dell’integrità psichica dei minori è considerato un compito prioritario e non rimandabile.

Il precedente australiano e la tendenza globale alla regolamentazione

L’iniziativa indonesiana non nasce nel vuoto, ma si inserisce in un movimento internazionale che sta vedendo diversi Stati prendere provvedimenti drastici contro l’uso incontrollato dei social media da parte dei più giovani. Il modello di riferimento è l’Australia, che già alla fine del 2025 ha introdotto una legislazione pionieristica portando alla rimozione di quasi cinque milioni di account di minori. Sulla scia di questi esempi, nazioni europee come la Spagna, la Francia e il Regno Unito stanno attivamente discutendo o implementando misure simili. La preoccupazione globale riguarda la natura non regolamentata dei contenuti social, che espone i pre-adolescenti a standard estetici irraggiungibili, discorsi d’odio e meccanismi di ricompensa dopaminergica che alterano i processi cognitivi naturali.

Neuroscienze e sviluppo: l’impatto della dipendenza da smartphone nei pre-adolescenti

Dal punto di vista puramente scientifico, la decisione dell’Indonesia trova riscontro in numerosi studi di psicologia clinica e neuroscienze. Diena Haryana, fondatrice della fondazione SEJIWA a Giacarta, ha sottolineato come l’uso prolungato dei media digitali sia direttamente correlato all’insorgenza di disturbi quali ansia e depressione nei soggetti in età evolutiva. Il cervello degli adolescenti, ancora in fase di sviluppo, è particolarmente sensibile alla gratificazione istantanea dei “like”, che può innescare una vera e propria dipendenza patologica. La sfida, secondo gli esperti, non è solo vietare, ma incoraggiare il ritorno al mondo reale. Le scuole e le famiglie sono ora chiamate a riempire il vuoto lasciato dai social con attività fisiche e interazioni faccia a faccia, essenziali per una corretta maturazione delle competenze sociali ed emotive.

Voci dal campo: il dilemma dei giovani e la rassegnazione dei genitori

Le reazioni della popolazione riflettono un mix di sollievo e incertezza. Maura Munthe, una tredicenne di Giacarta che trascorreva mediamente quattro ore al giorno su Roblox e sui social, si dice combattuta ma sostanzialmente favorevole alla misura, consapevole dei rischi legati ai giochi online. Di parere più netto è la madre, Leni Sinuraya, la quale osserva come i genitori abbiano perso il controllo sulle abitudini digitali dei propri figli. La donna descrive scene ormai quotidiane di bambini che rifiutano di mangiare se privati dello smartphone, manifestando crisi d’astinenza simili a quelle provocate da sostanze stupefacenti. Questa “estrinsecazione digitale” del comportamento infantile ha reso il momento del pasto, un tempo dedicato alla convivialità familiare, un campo di battaglia tecnologico che il governo ora spera di pacificare.

La risposta delle Big Tech: adeguamento forzato o collaborazione strategica?

Le reazioni dei colossi tecnologici non si sono fatte attendere, sebbene siano improntate alla massima prudenza. La piattaforma X di Elon Musk ha già aggiornato la sua pagina informativa per l’Indonesia, indicando i sedici anni come età minima legale e precisando che si tratta di un obbligo di legge e non di una scelta aziendale. YouTube, di proprietà di Google, ha dichiarato di essere pronta a collaborare attraverso un sistema di auto-valutazione dei rischi, pur sottolineando l’importanza di preservare l’accesso all’informazione e alle opportunità digitali. Il nodo centrale rimane la verifica dell’età: senza sistemi di identità digitale certi, il rischio che i minori aggirino i blocchi tramite VPN o profili falsi resta elevato, mettendo alla prova la reale efficacia di una legge che vuole ridisegnare i confini della cittadinanza digitale.

Un esperimento necessario per il futuro della società

In definitiva, l’Indonesia si pone come un laboratorio sociale di proporzioni globali. Se il divieto riuscirà a ridurre i tassi di cyberbullismo e a migliorare la salute mentale collettiva, potrebbe diventare il gold standard per molti altri paesi in via di sviluppo e non. La transizione dal digitale al reale non sarà indolore e richiederà un impegno costante da parte delle istituzioni educative. Tuttavia, il messaggio lanciato da Giacarta è chiaro: la tecnologia deve tornare a essere uno strumento di apprendimento e non un padrone invisibile delle menti più giovani. Solo il tempo dirà se questo “silenzio digitale” forzato permetterà ai settanta milioni di ragazzi indonesiani di riscoprire la ricchezza delle relazioni umane autentiche.