Anziano disperso nel Catanese, il maltempo complica le ricerche

Proseguono senza sosta le ricerche di un uomo di 81 anni scomparso dalla serata di ieri a Linguaglossa, nel Catanese. Sul campo sono impegnati circa 40 soccorritori, tra Vigili del Fuoco, militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e personale del Corpo Forestale, coordinati da un’Unità di Comando Locale. Le operazioni si stanno rivelando particolarmente complesse a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Durante la notte, la pioggia persistente ha costretto i volontari della Protezione Civile a sospendere temporaneamente le attività per motivi di sicurezza. Nonostante ciò, le squadre hanno già ispezionato 3 casolari e battuto 5 diverse aree.

I Vigili del Fuoco operano con unità cinofile e con il supporto del personale TAS, impegnato nella georeferenziazione delle zone perlustrate per ottimizzare gli interventi. Nelle prime ore del mattino sono entrati in azione anche i droni, mentre un elicottero della Marina Militare ha effettuato un primo sorvolo.

Attivato anche il Reparto Volo di Catania: un mezzo resta in stand-by, in attesa di un miglioramento meteo.