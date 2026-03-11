Astronomia: la relatività generale svela il segreto delle Supernovae superluminose

L’universo ha finalmente rivelato uno dei suoi segreti più luminosi grazie a un’eco proveniente da una stella esplosa a oltre un miliardo di anni luce dalla Terra. Un team internazionale di ricercatori ha pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature uno studio che risolve un mistero decennale riguardante le supernovae superluminose (SLSNe-I), eventi astronomici almeno dieci volte più brillanti delle normali esplosioni stellari. La ricerca, guidata da Joseph R. Farah del Las Cumbres Observatory e della UC Santa Barbara, descrive l’osservazione della supernova SN 2024afav, la cui luce ha mostrato un comportamento mai documentato prima: una serie di fluttuazioni ritmiche, definite “chirp”, che accelerano progressivamente nel tempo.

Il mistero delle pulsazioni luminose nelle esplosioni stellari

Le supernovae superluminose hanno a lungo rappresentato un enigma per gli astrofisici poiché la loro eccezionale energia non è spiegabile con i modelli tradizionali. Sebbene la teoria prevalente suggerisse che il “motore” interno fosse un magnetar — una stella di neutroni dotata di un campo magnetico ultra-potente e in rapidissima rotazione — i dati osservativi presentavano spesso delle anomalie. Molte di queste esplosioni mostrano infatti dei “bump”, ovvero improvvise variazioni di luminosità che il modello standard del magnetar, il quale prevede un declino fluido e costante dopo il picco, non riusciva a giustificare. Fino ad oggi, la comunità scientifica era divisa tra chi attribuiva questi sbalzi a interazioni casuali con gas circostante e chi ipotizzava instabilità interne al motore centrale.

L’effetto Lense-Thirring e la danza del disco di accrescimento

La svolta è arrivata con l’analisi ad alta frequenza di SN 2024afav. I ricercatori hanno osservato almeno quattro modulazioni sinusoidali chiare, con un periodo che si riduceva drasticamente del 35% a ogni ciclo. Questo segnale strutturato ha permesso di identificare un meccanismo fisico preciso basato sulla Relatività Generale di Einstein: il trascinamento dello spazio-tempo, o effetto Lense-Thirring. Secondo il modello sviluppato da Farah, parte del materiale della stella esplosa ricade verso il centro formando un disco di accrescimento inclinato rispetto all’asse di rotazione del magnetar. Il magnetar, ruotando, trascina letteralmente con sé il tessuto dello spazio-tempo, inducendo una precessione nel disco che lo fa oscillare come una trottola.

Una conferma definitiva per il modello del magnetar

Mentre il disco di accrescimento precessa, esso agisce come un immenso faro cosmico, bloccando o riflettendo periodicamente l’energia emessa dal magnetar verso la Terra. Poiché il disco scivola verso l’interno, la frequenza di questa oscillazione aumenta, creando l’effetto “chirp” rilevato dai telescopi. Questo studio non solo fornisce la prima prova osservativa dell’effetto Lense-Thirring nell’ambiente estremo di una supernova, ma vincola con precisione senza precedenti le proprietà del motore centrale. I dati hanno permesso di stabilire che il magnetar al centro di SN 2024afav ruota con un periodo di circa 4,2 millisecondi e possiede un campo magnetico di 1,6 x 10¹⁴ Gauss, confermando definitivamente il modello di spin-down del magnetar come fonte della luminosità estrema.

Verso nuovi test della relatività nei laboratori del cielo

Questa scoperta trasforma le supernovae da semplici oggetti di studio a veri e propri laboratori per testare la gravità in regimi violenti e inesplorati. Il successo del modello “magnetar+LT” è stato verificato anche su altre supernovae storiche, dimostrando che meccanismi precedentemente ritenuti incoerenti possono ora essere unificati sotto un’unica spiegazione fisica. Con l’imminente entrata in funzione di strutture come l’Osservatorio Vera C. Rubin, gli scienziati prevedono di individuare migliaia di queste supernovae “cinguettanti”, offrendo una base statistica immensa per affinare la nostra comprensione della morte stellare e delle leggi fondamentali che governano l’universo.