Audi rilancia la A2: torna come elettrica con la nuova “Audi A2 e-tron”

Audi annuncia il ritorno della A2, lo storico modello lanciato 25 anni fa, che però sarà completamente elettrico e si chiamerà ‘Audi A2 e-tron’. Sarà un modello d’ingresso nel mondo Audi che, secondo l’amministratore delegato Gernot Döllner “sarà fondamentale per la nostra strategia in Europa”. La nuova compatta di Audi sarà prodotta a Ingolstadt e ricorderà con stile più slanciato l’illustre antenata. “Abbiamo ascoltato i nostri clienti – spiega il manager – che vogliono soluzioni di mobilità elettrica efficaci e funzionali per la vita di tutti i giorni”. La nuova compatta ad elettroni è “la promessa” del gruppo di “rispondere a queste richieste” e offrirà “efficienza, dimensioni contenute e sicurezza, che sono i pilastri di un’auto che renderà ancora più accessibile la nostra offerta di Bev (veicoli a batteria, ndr)”.

Con la nuova vettura Audi si predispone al lancio di “una nuova famiglia di modelli interamente elettrici e prodotti in Germania”, garantendo in questo modo “posti di lavoro e mobilità elettrica ‘made in Germany'”.