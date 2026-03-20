Australia, il ciclone Narelle travolge il Queensland: “il peggiore a memoria d’uomo” | FOTO

Il Ciclone Tropicale Narelle ha toccato terra sulla costa orientale di Cape York, nel Queensland settentrionale, nelle prime ore di venerdì mattina ora locale, portando con sé la furia di venti che hanno raggiunto i 220 km/h. Sebbene il sistema sia stato declassato da categoria 4 a categoria 3 poco dopo l’impatto, le autorità mantengono il massimo livello di allerta, ordinando ai residenti di restare rifugiati nelle proprie abitazioni. Il Premier del Queensland, David Crisafulli, ha usato parole durissime per descrivere la situazione, avvertendo che la regione potrebbe trovarsi di fronte al peggior ciclone “a memoria d’uomo“. Nonostante l’area colpita sia scarsamente popolata, Crisafulli ha sottolineato la gravità del pericolo: “In molti casi, si tratterà del vento più forte mai sperimentato in questa parte dello Stato da molto, moltissimo tempo“.

Oltre alla forza distruttrice dei venti, che attualmente soffiano a circa 155 km/h, la preoccupazione principale riguarda le precipitazioni. Sono previsti fino a 500 mm di pioggia, una quantità enorme che minaccia di scatenare inondazioni lampo su un territorio dove i bacini idrici sono già saturi a causa della stagione umida.

Danni e soccorsi

Mentre la cittadina di Coen sembra aver evitato il peggio, le aree circostanti riportano scene di devastazione. Debbie Jackson, una residente a nord della città, ha riferito all’emittente nazionale ABC la perdita di numerosi tetti e la caduta di alberi: “Non è affatto bello, dobbiamo solo resistere e aspettare che passi“. Secondo il fornitore di energia Ergon, circa 3.500 abitazioni sono attualmente prive di elettricità. Sul campo, il governo ha schierato un imponente dispositivo di soccorso che include elicotteri, squadre di salvataggio acquatico, personale medico aggiuntivo e squadre tecniche per il ripristino della rete elettrica.

L’impatto sulle zone turistiche e le evacuazioni

Gli effetti di Narelle si avvertono anche a centinaia di km dal centro della tempesta. A Port Douglas, nota meta turistica, le spiagge sono state letteralmente “lavate via” dalle mareggiate, e fenomeni di erosione costiera sono stati segnalati fino a Cairns. Nel frattempo, nel Territorio del Nord, si gioca d’anticipo: centinaia di persone della remota comunità indigena di Numbulwar sono già state evacuate verso Darwin come misura precauzionale.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

Il coordinatore per la gestione dei disastri, Chris Stream, ha esortato la popolazione del Queensland a non abbassare la guardia: “Non fatevi cullare da un falso senso di sicurezza durante il passaggio dell’occhio del ciclone“. Narelle attraverserà ora la penisola di Cape York per dirigersi verso le acque calde del Golfo di Carpentaria. Proprio l’elevata temperatura dell’acqua potrebbe fornire al sistema l’energia necessaria per intensificarsi nuovamente, per poi colpire il Territorio del Nord.