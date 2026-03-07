Avvicina una bomboletta spray a una fonte di calore: esplosione in una palazzina

In una palazzina di via Mura a Faenza, nel Ravennate, c’è stata in mattinata una esplosione che ha provocato danni contenuti al secondo di tre livelli. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco, agenti della polizia locale, 118 e i tecnici di Italgas per le verifiche tecniche necessarie per accertare eventuali anomalie agli impianti e garantire la sicurezza della zona. Si ipotizza che l’esplosione sia avvenuta a causa di una bomboletta spray avvicinata a una fonte di calore.