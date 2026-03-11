Bezos contro Musk: la “guerra dei satelliti” si infiamma mentre Amazon rischia di perdere lo Spazio

La corsa alla conquista dell’orbita bassa terrestre sta vivendo uno dei suoi momenti di massima tensione diplomatica e tecnologica. Secondo quanto riportato da Reuters, la sedia della FCC (Federal Communications Commission) ha espresso dure critiche nei confronti di Amazon per il ritmo eccessivamente lento dei lanci del Project Kuiper. Non si tratta solo di una questione di prestigio tra miliardari, ma di una battaglia per la sopravvivenza commerciale: entro luglio 2026, l’azienda di Jeff Bezos deve avere in orbita almeno la metà della sua costellazione programmata per mantenere i diritti di utilizzo delle frequenze radio, un asset fondamentale senza il quale l’intero progetto diventerebbe un ammasso di rottami tecnologici terrestri.

L’ultimatum regolatorio e il rischio di un fallimento orbitale

La normativa spaziale internazionale è ferrea: le licenze per le costellazioni di satelliti vengono concesse secondo il principio del “use it or lose it”. Amazon ha ricevuto l’autorizzazione per il suo Project Kuiper a condizione di schierare circa 1.600 satelliti entro la metà del 2026. Tuttavia, i dati attuali mostrano una discrepanza preoccupante tra i piani industriali e la realtà operativa. La FCC ha sottolineato che la lentezza di Amazon non solo danneggia la concorrenza nel settore della connettività a banda larga, ma rischia di occupare inutilmente “slot” orbitali che potrebbero essere assegnati ad operatori più efficienti, rallentando di fatto la democratizzazione dell’accesso a internet nelle aree più remote del pianeta.

La crisi dei lanciatori e il collo di bottiglia tecnologico

Il ritardo di Amazon non è dovuto esclusivamente a problemi di produzione dei satelliti, ma a una complessa crisi nel settore dei vettori spaziali. Per anni, l’azienda ha puntato su una strategia di diversificazione, acquistando lanci da United Launch Alliance (ULA), Arianespace e la “sorella” Blue Origin. Tuttavia, i ritardi nello sviluppo dei nuovi razzi pesanti come il New Glenn e il Vulcan Centaur hanno creato un collo di bottiglia logistico insormontabile. Mentre Elon Musk può contare sulla flotta collaudata di SpaceX che effettua lanci con cadenza quasi quotidiana, Amazon si ritrova a dover rincorrere un cronoprogramma che appare ogni giorno più utopistico, evidenziando la fragilità di una strategia basata su tecnologie ancora in fase di test.

Le conseguenze per l’internet globale e la sovranità digitale

Il dominio quasi totale di Starlink nel mercato dell’internet satellitare sta sollevando preoccupazioni non solo commerciali, ma anche geopolitiche. La nascita di un concorrente solido come Project Kuiper è ritenuta essenziale dalla comunità scientifica per garantire la resilienza delle reti e la riduzione dei costi per l’utente finale. Se Amazon non dovesse rispettare la scadenza del 2026, il mercato si troverebbe di fronte a un monopolio de facto che potrebbe influenzare le tariffe e la disponibilità del servizio a livello mondiale. Inoltre, la gestione dell’affollamento orbitale sta diventando una sfida scientifica prioritaria: ogni ritardo nella messa in orbita di costellazioni autorizzate complica la pianificazione delle future missioni spaziali e aumenta il rischio di collisioni catastrofiche tra detriti.

Verso il 2026: la corsa contro il tempo per salvare Kuiper

I prossimi mesi saranno decisivi per capire se Amazon riuscirà a invertire la rotta o se dovrà negoziare una difficile proroga con le autorità federali. Gli esperti di meccanica orbitale e ingegneria aerospaziale osservano con attenzione la Gigafactory di satelliti a Kirkland, dove la produzione dovrebbe passare a ritmi industriali mai visti prima. Il successo di Jeff Bezos dipenderà dalla capacità di trasformare una serie di prototipi in una rete operativa in tempi record, dimostrando che il Project Kuiper è ancora una realtà capace di sfidare il primato di Musk. In gioco non c’è solo una quota di mercato, ma la visione di un futuro in cui lo spazio è un’infrastruttura accessibile a tutti e non il giardino privato di un singolo colosso tecnologico.