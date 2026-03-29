Blackout a Teheran dopo i raid: colpite le infrastrutture elettriche

Nuovi raid aerei hanno colpito Teheran, intensificando ulteriormente il clima di tensione legato alla guerra in corso in Iran. Secondo quanto riportato dai media locali, gli attacchi hanno avuto un impatto immediato sulla rete elettrica della capitale. Le esplosioni avrebbero interessato aree strategiche, causando disagi diffusi tra la popolazione. In particolare, si registrano blackout improvvisi che hanno colpito sia quartieri residenziali sia zone più periferiche. La situazione appare in rapido sviluppo, con aggiornamenti continui da parte delle fonti iraniane. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente instabilità, dove le infrastrutture civili risultano sempre più esposte agli effetti del conflitto.

Blackout segnalati tra Teheran e provincia di Alborz

Il quotidiano Tehran Times ha riferito di interruzioni di corrente in diverse aree orientali e occidentali della capitale, evidenziando come il blackout non sia limitato a una sola zona. Parallelamente, l’agenzia di stampa Tasnim ha confermato che disservizi elettrici sono stati registrati anche nella vicina provincia di Alborz, in particolare nella città di Karaj. Secondo le stesse fonti, alcune zone di Teheran sarebbero state colpite solo parzialmente, suggerendo un impatto non uniforme ma comunque significativo. La diffusione dei blackout indica che gli attacchi hanno probabilmente colpito nodi importanti della rete energetica, compromettendo temporaneamente la distribuzione dell’elettricità. Nonostante ciò, le autorità parlano di una situazione sotto controllo.

La risposta del ministero dell’Energia

Il ministero iraniano dell’Energia ha confermato ufficialmente che gli attacchi hanno preso di mira alcune infrastrutture elettriche nella provincia di Teheran e in quella di Alborz. In seguito ai danni riportati, diverse aree hanno subito interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica. Tuttavia, le autorità hanno assicurato che i tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Il comunicato sottolinea come si tratti di disagi temporanei, anche se resta da valutare l’entità reale dei danni alle infrastrutture. In un contesto di guerra, la resilienza dei sistemi energetici diventa un fattore cruciale per garantire la continuità dei servizi essenziali e limitare l’impatto sulla popolazione civile.

Guerra e vulnerabilità delle infrastrutture civili

L’episodio evidenzia ancora una volta come la guerra in corso in Iran stia colpendo non solo obiettivi militari, ma anche infrastrutture fondamentali per la vita quotidiana. I blackout rappresentano una delle conseguenze più immediate e tangibili degli attacchi, con ripercussioni su ospedali, trasporti e comunicazioni. La situazione a Teheran riflette un quadro più ampio di vulnerabilità, in cui le città diventano sempre più esposte agli effetti diretti del conflitto. Mentre le autorità cercano di contenere i danni e rassicurare la popolazione, resta alta la preoccupazione per possibili nuovi attacchi e per l’evoluzione della crisi. Il ripristino dell’elettricità sarà un primo banco di prova per valutare la capacità di risposta del sistema iraniano in questa fase critica.