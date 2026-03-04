Blackout totale in Iraq: l’intero sistema elettrico nazionale collassa nel pieno della crisi regionale

L’Iraq è precipitato nel buio totale mercoledì dopo che il Ministero dell’elettricità ha annunciato il collasso completo del sistema elettrico nazionale. Secondo il ministero, tutte le linee di trasmissione e le centrali di produzione sono andate offline contemporaneamente, causando un blackout che ha lasciato senza energia il Paese. Un portavoce del ministero ha confermato che l’intera rete elettrica irachena si è spenta, ma ha spiegato che le cause del guasto restano ancora sconosciute. L’episodio arriva in un momento di forte instabilità regionale, mentre il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran continua ad intensificarsi.

Il blackout aggrava ulteriormente una settimana già drammatica per l’Iraq, che si trova coinvolto indirettamente nel confronto militare tra Washington e Tel Aviv da un lato e Teheran dall’altro, con una serie di attacchi e rappresaglie che coinvolgono milizie alleate dell’Iran presenti nel Paese. Nella giornata di mercoledì nuove esplosioni sono state segnalate nella città settentrionale di Erbil, secondo quanto riferito da un giornalista dell’AFP sul posto.

Subito dopo il blackout, l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad ha diffuso un avviso urgente invitando i cittadini americani presenti in Iraq a lasciare il Paese il prima possibile. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, la rappresentanza diplomatica ha dichiarato che “i cittadini statunitensi in Iraq sono fortemente incoraggiati a partire non appena sia possibile farlo in sicurezza e a rimanere al riparo finché le condizioni non consentiranno la partenza”.

Il Dipartimento di Stato aveva già aggiornato il 2 marzo l’avviso di viaggio per l’Iraq, annunciando l’evacuazione del personale governativo non essenziale per motivi di sicurezza. Il livello di allerta per il Paese resta al massimo grado, Livello 4: non viaggiare, a causa della crescente instabilità e del rischio di escalation del conflitto nella regione.