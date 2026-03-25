Caccia ai talenti per l’era dei robot: Tesla accelera il reclutamento per Optimus, avviate le selezioni. Info utili sulle candidature

Mentre ci avviamo verso la fine di questo marzo 2026, un segnale inequivocabile arriva dai portali ufficiali di Tesla: la sezione “Careers” è stata letteralmente inondata di nuove posizioni dedicate esclusivamente a Optimus. Come riportato da Teslarati, non stiamo più parlando solo di ingegneri robotici di alto livello o scienziati dell’IA. L’ampia gamma di profili ricercati — che spazia dai tecnici di linea ai responsabili della catena di approvvigionamento, fino agli esperti di “addestramento sul campo” — suggerisce che Tesla ha premuto il tasto “accelerazione massima” per la messa in funzione operativa dei suoi umanoidi.

Dall’ingegneria alla produzione: la nascita di una nuova forza lavoro

Le nuove inserzioni di marzo 2026 rivelano un cambiamento fondamentale nella strategia di Tesla. Se nel 2024 e 2025 l’enfasi era posta sulla risoluzione di problemi di equilibrio e destrezza, oggi l’obiettivo è la scalabilità.

Manufacturing Engineers: Tesla sta cercando specialisti capaci di progettare linee di montaggio dove i robot costruiscono altri robot.

Tesla sta cercando specialisti capaci di progettare linee di montaggio dove i robot costruiscono altri robot. Test Operators: Persone incaricate di monitorare le prestazioni di Optimus in scenari reali all’interno delle fabbriche di Fremont e Austin.

Persone incaricate di monitorare le prestazioni di Optimus in scenari reali all’interno delle fabbriche di Fremont e Austin. Supply Chain Managers: Ruoli critici per assicurare la fornitura costante di attuatori e sensori personalizzati, componenti che nel 2026 sono diventati i nuovi “chip” della borsa globale.

Il cervello digitale: l’integrazione tra AI e visione artificiale

Molte delle nuove posizioni riguardano il perfezionamento del sistema di navigazione e decisionale del robot. Sfruttando la stessa architettura Full Self-Driving (FSD) delle auto, Optimus deve essere in grado di mappare ambienti non strutturati e interagire con oggetti complessi.

L’enfasi posta sulla “Computer Vision” e sulle “Neural Networks” indica che nel 2026 Tesla considera Optimus non come una macchina programmata, ma come un’entità capace di apprendimento per imitazione. I nuovi assunti avranno il compito di raffinare la capacità del robot di osservare un essere umano compiere un’azione (come piegare una maglietta o avvitare un bullone) e replicarla istantaneamente con una precisione millimetrica.

Giga Texas: il cuore pulsante della robotica mondiale

La maggior parte di queste assunzioni è concentrata presso la Gigafactory in Texas, che nel marzo 2026 si è ormai trasformata nel quartier generale globale della robotica. Qui, Tesla sta costruendo quello che Musk definisce il “Laboratorio del futuro”, dove centinaia di prototipi di Optimus stanno già assistendo i dipendenti umani nella produzione delle Model Y e dei Cybercab. Questo massiccio reclutamento suggerisce che Tesla punti a superare la soglia delle 10.000 unità operative entro la fine dell’anno, segnando il passaggio definitivo dalla curiosità tecnologica allo standard industriale.

Una sfida al mercato del lavoro tradizionale

L’espansione del team Optimo nel 2026 solleva interrogativi profondi sul futuro dell’occupazione. Mentre Tesla assume migliaia di esperti per costruire e gestire i robot, l’industria manifatturiera globale osserva con un misto di timore e speranza. L’obiettivo dichiarato di Musk è delegare a Optimus i compiti “pericolosi, noiosi o ripetitivi”, ma la velocità con cui queste posizioni vengono aperte suggerisce che la transizione verso un’economia assistita dai robot sia molto più vicina di quanto previsto. Nel marzo 2026, lavorare in Tesla non significa più solo costruire auto elettriche, ma partecipare alla creazione della prossima specie di “lavoratori” che ridefinirà il concetto stesso di produttività umana.