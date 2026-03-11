Calabria, enorme masso cade sulla strada: paura a Bagnara

Paura a Bagnara Calabra, Comune in provincia di Reggio Calabria, dove un enorme masso si è staccato dal costone roccioso, precipitando sulla strada in contrada Calicilì. L’evento ha provocato l’interruzione temporanea del collegamento con l’area portuale ma fortunatamente non si registrano feriti. Si è rischiata però la tragedia, considerando che la strada è solitamente molto frequentata da automobilisti e operatori diretti al porto. “Questa mattina, intorno alle ore 6:00, si è verificato uno smottamento in contrada Calicilì che ha provocato la caduta di un masso di notevoli dimensioni sulla sede stradale, interrompendo temporaneamente il collegamento con l’area portuale”, spiega il Comune in una nota.

“L’Amministrazione comunale è intervenuta prontamente attraverso l’Ufficio Tecnico, che ha immediatamente attivato una ditta specializzata per procedere alla rimozione e alla frantumazione del grande masso, al fine di liberare la carreggiata e ripristinare nel più breve tempo possibile la normale viabilità”, si legge.

Verifiche sulla stabilità del versante

“Contestualmente, lo stesso Ufficio Tecnico sta provvedendo a incaricare dei geologi per effettuare le necessarie verifiche sulla stabilità del versante e sulle condizioni di sicurezza dell’area interessata dallo smottamento. Le valutazioni tecniche consentiranno di individuare eventuali ulteriori interventi necessari e di garantire la riapertura della strada in condizioni di piena sicurezza. Si tratta di un collegamento particolarmente importante per il territorio, in quanto rappresenta l’unica via di accesso al porto. Per questo motivo si sta lavorando senza sosta per ridurre al minimo i tempi di intervento e ripristinare quanto prima la percorribilità della strada”, spiega ancora il Comune, che “continuerà a monitorare costantemente la situazione”.