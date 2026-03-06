Calabria, lavori sulla Statale 18: in azione il “ragno” per la messa in sicurezza del costone

In azione un escavatore ad appoggio variabile, il cosiddetto “ragno”, dotato di perforatrice, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza della Strada Statale 18 Tirrena Inferiore dal rischio di caduta massi nel territorio di Bagnara Calabra, in Provincia di Reggio Calabria. Il mezzo speciale viene impiegato per operare sui versanti più ripidi e difficili da raggiungere: grazie alle sue “zampe” regolabili riesce infatti a muoversi e stabilizzarsi anche su pendii molto inclinati. La perforatrice consente di realizzare fori nella roccia necessari per l’installazione di ancoraggi, tiranti e sistemi di protezione, fondamentali per il consolidamento del versante e l’installazione di reti corticali e paramassi a prevenzione dei fenomeni di caduta massi. Gli interventi procedono a pieno ritmo e senza criticità.

Anas è impegnata a tutti i livelli per consentire la riapertura al traffico, a senso unico alternato, e successivamente a intera sezione, nel più breve tempo possibile.