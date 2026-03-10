Calabria, spettacolare arcobaleno dopo la pioggia a Cinquefrondi | FOTO

La pioggia è tornata ad interessare parte della provincia di Reggio Calabria nel pomeriggio di oggi, mentre continua l’instabilità pomeridiana al Centro-Sud. Dopo un breve rovescio di pioggia, nel cielo di Cinquefrondi, nella piana di Gioia Tauro, è comparso un meraviglioso arcobaleno, come testimoniano le immagini della gallery scorrevole in alto. L’arcobaleno è un fenomeno ottico causato dalla dispersione della luce solare quando questa attraversa le gocce d’acqua sospese nell’atmosfera. La luce solare, composta da un ampio spettro di lunghezze d’onda, viene separata in vari colori a causa della rifrazione e della riflessione all’interno delle gocce d’acqua.

Il processo inizia con la rifrazione, che fa sì che la luce si pieghi mentre entra nella goccia d’acqua. Questa piegatura è diversa per ciascuna lunghezza d’onda della luce, separando così i vari colori. Successivamente, avviene la riflessione interna totale all’interno della goccia, facendo sì che la luce rimbalzi all’interno e si separi ulteriormente. Infine, la luce emerge dalla goccia in varie direzioni, creando una banda circolare di colori che spazia dal rosso all’indaco, con il rosso all’esterno e l’indaco all’interno. Questo spettro di colori costituisce l’arcobaleno. La luce che vediamo è composta da migliaia di gocce d’acqua che riflettono e rifrangono la luce solare, creando un’arcata colorata nel cielo.

