Cambiamento climatico: il riscaldamento moderato di 2°C potrebbe scatenare scenari estremi da 4°C

Il dibattito scientifico e politico sul cambiamento climatico si è spesso concentrato sul raggiungimento di soglie critiche di temperatura, ma un nuovo e inquietante studio suggerisce che la gravità degli impatti non dipenda esclusivamente dal valore medio del riscaldamento globale. Secondo la ricerca intitolata “Moderate global warming does not rule out extreme global climate outcomes“, pubblicata oggi sulla prestigiosa rivista scientifica Nature da un team guidato da Emanuele Bevacqua e colleghi, scenari climatici estremi potrebbero verificarsi anche sotto un riscaldamento moderato di 2°C. Lo studio evidenzia come i rischi peggiori per settori cruciali come l’agricoltura, le foreste e le aree urbane possano manifestarsi con un’intensità che solitamente viene associata a livelli di riscaldamento molto più elevati, tra i 3°C e i 4°C. Questa scoperta getta una nuova luce sull’urgenza delle strategie di mitigazione, sottolineando che un mondo più caldo di soli due gradi non garantisce affatto una protezione contro impatti settoriali devastanti.

Il rischio nascosto dietro la soglia dei due gradi

Fino ad oggi, le valutazioni climatiche si sono basate in gran parte sulla media dei modelli per comunicare i futuri scenari più probabili. Tuttavia, i ricercatori avvertono che queste medie possono essere ingannevoli poiché tendono a mascherare le variabilità locali e i casi peggiori che sono, invece, fisicamente plausibili. L’approccio tradizionale della comunità scientifica, incluso quello utilizzato dall’IPCC, si focalizza spesso sulla risposta media dei modelli, lasciando potenzialmente i settori socioeconomici e ambientali vulnerabili a esiti estremi che, sebbene meno probabili statisticamente, hanno conseguenze globali catastrofiche. Lo studio propone invece un metodo innovativo che identifica risultati climatici spazialmente coerenti e specifici per settore, permettendo di visualizzare come eventi di siccità, piogge torrenziali o incendi possano colpire contemporaneamente aree chiave del pianeta anche con un riscaldamento che molti considerano ancora gestibile.

Perché le medie globali non bastano a descrivere il pericolo

Il limite principale dei modelli che utilizzano medie globali risiede nella loro incapacità di catturare come il cambiamento climatico interagisca con sistemi specifici, come le infrastrutture cittadine o le regioni agricole. Lo studio di Bevacqua dimostra che l’incertezza intrinseca nelle proiezioni climatiche è tale che, anche a livelli di riscaldamento moderati, le differenze tra i vari modelli possono portare a risultati radicalmente diversi. Concentrarsi solo sul risultato medio significa ignorare che alcuni modelli prevedono, già a 2°C, condizioni meteorologiche estreme che superano la media di ciò che ci si aspetterebbe in un mondo a 4°C. Questo scarto è dovuto non solo alla variabilità naturale del clima, ma anche alle differenze strutturali tra i modelli stessi, evidenziando che una falsa sensazione di sicurezza legata ai target dell’Accordo di Parigi potrebbe esporre l’umanità a rischi non calcolati.

Sicurezza alimentare sotto scacco: siccità peggiori del previsto

Uno dei risultati più allarmanti della ricerca riguarda la sicurezza alimentare globale. Analizzando i principali “granai” del mondo, ovvero le regioni responsabili della maggior parte della produzione di mais, grano, soia e riso, lo studio ha rivelato una vulnerabilità estrema alla siccità. In un mondo con un riscaldamento di 2°C, la frequenza delle siccità annuali del suolo in queste regioni chiave potrebbe aumentare di oltre il 50%. Il dato più scioccante è che 10 modelli su 42 analizzati mostrano esiti per i granai mondiali a 2°C che sono peggiori delle medie proiettate per un riscaldamento di 4°C. Questo significa che la produzione agricola globale potrebbe trovarsi ad affrontare fallimenti simultanei dei raccolti molto prima di quanto previsto dalle attuali stime prudenziali, rendendo le catene di approvvigionamento alimentari internazionali estremamente fragili.

Piogge torrenziali e incendi boschivi nelle zone popolate

Oltre all’agricoltura, lo studio ha preso in esame l’impatto delle precipitazioni estreme sulle aree densamente popolate, dove le inondazioni pluviali rappresentano una minaccia crescente per le popolazioni urbane e il settore assicurativo. Le proiezioni indicano che a 2°C le piogge intense potrebbero aumentare in un intervallo compreso tra il 4% e il 15%. Nei casi peggiori identificati dai modelli, l’intensità di queste precipitazioni a 2°C supera già la media proiettata per i 3°C di riscaldamento globale. Parallelamente, il rischio di incendi boschivi è destinato a intensificarsi radicalmente, minacciando le foreste che fungono da cruciali serbatoi di carbonio. I modelli peggiori per questo settore mostrano che a 2°C le condizioni favorevoli agli incendi possono essere quattro volte superiori rispetto ai modelli più ottimisti, superando anche in questo caso le medie previste per livelli di riscaldamento superiori.

Una nuova strategia per la gestione del rischio climatico

Le conclusioni dei ricercatori rappresentano un appello urgente ai governi e alle istituzioni affinché adottino strategie di adattamento robuste, capaci di resistere non solo ai cambiamenti medi, ma soprattutto agli scenari peggiori. La pianificazione climatica deve iniziare a includere lo “stress-test” dei sistemi contro queste eventualità estreme e plausibili, invece di limitarsi a considerare i risultati più probabili. La realtà climatica del futuro potrebbe essere molto più severa di quanto suggerito dalle medie globali, e la necessità di limitare il riscaldamento ben al di sotto dei 2°C appare oggi più che mai come una necessità di sopravvivenza. Solo una collaborazione stretta tra scienziati del clima, decisori politici e portatori di interesse nei vari settori economici potrà permettere di identificare e gestire efficacemente i rischi di un pianeta che sta entrando in un territorio climatico inesplorato e pericoloso.