Campi Flegrei, il sindaco di Bacoli: “attendiamo l’inizio dei lavori alle vie di fuga”

Le scosse registrate nei giorni scorsi nell’area dei Campi Flegrei riportano al centro dell’attenzione la questione del rafforzamento delle infrastrutture nei Comuni coinvolti dall’attività sismica e dal fenomeno del bradisismo. “Attendiamo che possano partire presto i lavori per la messa in sicurezza dei costoni, specie quello di Cento Camerelle“, ha spiegato all’Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione. “Intanto, acquisiamo con piacere la promessa del Commissario straordinario, Fulvio Soccodato, dei lavori finanziati per la messa in sicurezza sismica, al fine di diminuire la vulnerabilità, su tre istituti scolastici a Bacoli e per la realizzazione di un nuovo centro operativo comunale a Miliscola e per il miglior potenziamento dell’area ammassamento, come previsto dal piano della Protezione civile“, ha aggiunto il primo cittadino, spiegando che “si attendono i decreti di finanziamento per potenziare città su prevenzione e soprattutto attendiamo il via ai lavori alle vie di fuga, in via di progettazione c’è quella che permetterà di superare Arco Felice vecchio, che collegherà Bacoli e Monte di Procida direttamente alla superstrada, opera più importante da realizzarsi per le due cittadine“.