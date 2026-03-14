I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamento di Ricadi sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, 14 marzo, in località Badia di Limbadi per soccorrere un cane che era stato travolto da un’autovettura. A causa del violento impatto, il cane è stato scaraventato in un fosso all’interno di un canneto. I Vigili del Fuoco, dopo aver creato un percorso per raggiungere l’animale, lo hanno trasportato fino alla strada e consegnato a un veterinario per le necessarie cure.
Cane investito finisce in un canneto: salvato dai Vigili del Fuoco | FOTO
Intervento di soccorso nel primo pomeriggio a Badia di Limbadi: l’animale, travolto da un’auto e finito in un fosso, è stato recuperato e affidato alle cure di un veterinario
/