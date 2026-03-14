Cane investito finisce in un canneto: salvato dai Vigili del Fuoco | FOTO

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamento di Ricadi sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, 14 marzo, in località Badia di Limbadi per soccorrere un cane che era stato travolto da un’autovettura. A causa del violento impatto, il cane è stato scaraventato in un fosso all’interno di un canneto. I Vigili del Fuoco, dopo aver creato un percorso per raggiungere l’animale, lo hanno trasportato fino alla strada e consegnato a un veterinario per le necessarie cure.