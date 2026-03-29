Capriolo cade nel fossato del castello a Casale Monferrato: intervento dei vigili del fuoco

Momenti di forte tensione nel centro di Casale Monferrato, dove un capriolo è stato avvistato mentre correva disorientato tra le vie cittadine. L’animale, probabilmente spaventato dal traffico e dal contesto urbano, ha attraversato diverse strade prima di finire la sua corsa in modo drammatico. Nel tentativo di fuggire, infatti, è precipitato nel fossato del castello, un salto che si è rivelato fatale per le sue condizioni fisiche. La scena ha attirato l’attenzione di cittadini e passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. L’intervento si è reso necessario non solo per salvare il capriolo, ma anche per evitare ulteriori rischi legati alla sua presenza in un’area urbana così frequentata.

L’intervento dei vigili del fuoco e il recupero

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno messo in atto un’operazione complessa per recuperare l’animale in sicurezza. Utilizzando tecniche tipiche del Saf, il soccorso alpino fluviale, gli operatori hanno imbragato il capriolo per sollevarlo dal fossato senza aggravare ulteriormente le sue condizioni. L’operazione ha richiesto precisione e grande attenzione, data la fragilità dell’animale e il contesto difficile in cui si trovava. Una volta recuperato, il capriolo è stato immediatamente affidato al personale di un’ambulanza veterinaria, pronta a prestare le prime cure. L’intervento coordinato ha permesso di agire in tempi rapidi, elemento fondamentale in situazioni di emergenza come questa.

Condizioni critiche e poche speranze

Le condizioni del capriolo sono apparse fin da subito molto gravi. Secondo quanto riferito dagli operatori intervenuti, questi animali sono particolarmente delicati, soprattutto per quanto riguarda gli arti. Durante la caduta, infatti, l’esemplare si è spezzato una zampa, una lesione che compromette seriamente le possibilità di recupero in natura. Dopo il primo soccorso, è stato trasferito al Centro recupero animali selvatici, dove i veterinari stanno tentando di stabilizzarlo. Tuttavia, le prospettive restano pessimistiche: le probabilità di sopravvivenza sono considerate molto basse. L’episodio riaccende l’attenzione sul delicato rapporto tra fauna selvatica e ambiente urbano, dove situazioni di stress e pericolo per gli animali sono purtroppo sempre più frequenti.