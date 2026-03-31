Carburanti, il governo italiano accelera sulle nuove misure tra guerra in Iran e rincari energetici

La crescente instabilità legata alla guerra in Iran continua a produrre effetti rilevanti sui mercati globali, in particolare sul costo dell’energia. Il conflitto, che sta coinvolgendo indirettamente diversi attori internazionali, ha contribuito a una nuova fase di volatilità nei prezzi del petrolio e del gas. Questo scenario si riflette inevitabilmente anche sull’Italia, dove famiglie e imprese stanno già affrontando rincari significativi. L’aumento dei carburanti, infatti, non rappresenta solo un costo diretto per i cittadini, ma ha un effetto a catena su trasporti, logistica e beni di consumo. In questo contesto, il governo italiano è chiamato a trovare un equilibrio tra sostenibilità dei conti pubblici e tutela del potere d’acquisto.

Verso il Consiglio dei ministri del 3 aprile

Secondo quanto emerge da fonti di governo, l’esecutivo potrebbe riunirsi in Consiglio dei ministri venerdì 3 aprile per affrontare proprio il tema dei carburanti. L’ordine del giorno non è ancora stato ufficializzato, ma tra le ipotesi più concrete vi è quella di un nuovo intervento per contenere i prezzi alla pompa. La scadenza del taglio attualmente in vigore, prevista per martedì 7 aprile, rende infatti urgente una decisione politica. Il provvedimento precedente, varato il 18 marzo, aveva offerto un sollievo temporaneo, ma il perdurare delle tensioni internazionali rischia di vanificarne gli effetti. La riunione potrebbe quindi rappresentare un passaggio cruciale per definire la strategia economica a breve termine.

Il confronto tra Meloni e Giorgetti

Nella giornata di ieri, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a lungo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a Palazzo Chigi. Al centro del confronto, l’analisi della situazione economica generale e, in particolare, l’impatto dei rincari energetici sul sistema Paese. L’incontro è stato interpretato come un segnale della volontà dell’esecutivo di intervenire in modo tempestivo per evitare ulteriori pressioni su cittadini e imprese. Le valutazioni in corso riguardano non solo il rinnovo del taglio sui carburanti, ma anche eventuali misure complementari per sostenere i settori più colpiti. In un contesto così incerto, la capacità di reazione del governo sarà determinante per contenere gli effetti della crisi.