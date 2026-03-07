Ciclone Harry: riprende la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina

È stata ripristinata la circolazione ferroviaria tra Messina e Taormina, sulla linea Bicocca–Messina, interrotta a causa dei gravi danni provocati dal ciclone Harry. I lavori di ripristino, completati ieri da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), hanno consentito oggi la ripresa del servizio commerciale tra le stazioni di Messina e Taormina-Giardini. In particolare, è stato assicurato il transito del treno Intercity Notte 1955, partito da Roma ieri sera alle 20:16 e diretto a Siracusa, oltre alla ripresa completa dei servizi regionali a partire dal treno regionale 21681 Messina–Giampilieri delle 6:02.

Gli interventi di RFI si sono concentrati sul ripristino di ampie porzioni di rilevato ferroviario completamente asportate durante l’evento meteorologico eccezionale. Le zone più colpite sono state nei pressi della stazione di Taormina, tra Taormina e Letojanni, tra Letojanni e Sant’Alessio, e tra Ali Terme e Scaletta.

Dall’inizio dell’emergenza, RFI ha impiegato fino a 8 squadre per il ripristino della sede ferroviaria, con circa 60 maestranze operanti giorno e notte su più cantieri, utilizzando anche mezzi bimodali, capaci cioè di muoversi sia su gomma che su rotaia. Altre squadre, per un totale di circa 20 operatori, si sono dedicate al ripristino dei pali della trazione elettrica, dei cavi e delle canalizzazioni. Sono stati inoltre rimossi detriti di varia natura dai circa 32 km di linea e dalle stazioni, trasportati dal moto ondoso.

Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori interventi per la rifioritura delle scogliere radenti a protezione dell’infrastruttura, danneggiate dall’evento. Questi lavori non comporteranno interruzioni nella circolazione ferroviaria.