Clima, i dati ufficiali di Copernicus: piogge eccezionali nel primo bimestre del 2026, anche l’Italia al centro di un’anomalia storica

Arrivano i dati ufficiali del Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) di cui abbiamo già fornito alcune anticipazioni. Nel comunicato di Copernicus si legge che “Febbraio 2026 è stato il quinto mese più caldo mai registrato, con una temperatura di +1,49°C rispetto ai livelli preindustriali, precipitazioni estreme e inondazioni diffuse nell’Europa occidentale e la terza estensione più bassa del ghiaccio marino nell’Artico per questo mese“. Il mese è stato caratterizzato da una serie di tempeste e precipitazioni intense che hanno colpito in particolare l’Europa occidentale e il Nord Africa: Francia, Spagna, Portogallo e Marocco hanno registrato condizioni di precipitazioni eccezionali, che hanno provocato gravi inondazioni causando danni diffusi e perdite di vite umane e mezzi di sussistenza. Anche in altre parti del mondo, tra cui Australia, Mozambico e Botswana, si sono verificate gravi inondazioni nel mese di febbraio.

Samantha Burgess, Responsabile strategica per il clima dell’ECMWF, ha commentato: “Gli eventi estremi di febbraio 2026 evidenziano il crescente impatto dei cambiamenti climatici e l’urgente necessità di un’azione globale. Con temperature globali che hanno raggiunto 1,49°C al di sopra dei livelli preindustriali – il quinto febbraio più caldo mai registrato – in Europa sono stati osservati forti contrasti di temperatura. Eccezionali fiumi atmosferici – strette fasce di aria molto umida – hanno portato precipitazioni record e inondazioni diffuse nell’Europa occidentale e meridionale, mentre l’estensione del ghiaccio marino artico si è classificata al terzo posto tra le più basse del mese“.

Febbraio 2026 – Dati salienti relativi alla temperatura dell’aria superficiale e alla temperatura superficiale del mare

Temperatura globale

Secondo il set di dati ERA5, febbraio 2026 è stato il quinto febbraio più caldo a livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale di 13,26°C, ovvero +0,53°C al di sopra della media di febbraio del periodo 1991-2020. Il febbraio più caldo mai registrato è stato quello del 2024.

Secondo il set di dati ERA5, la temperatura di febbraio 2026 è stata di 1,49°C superiore alla media stimata per il periodo 1850-1900 utilizzata come riferimento per il livello preindustriale.

Europa e altre regioni

La temperatura media sulla terraferma europea nel febbraio 2026 è stata una delle tre più fredde degli ultimi 14 anni , con -0,07°C, ovvero 0,10°C al di sotto della media di febbraio del periodo 1991-2020.

Si è registrato un forte contrasto nella temperatura media in Europa, con l’Europa occidentale, meridionale e sud-orientale che ha registrato temperature superiori alla media, mentre la Fennoscandia, gli Stati Baltici e la Russia nord-occidentale hanno registrato condizioni climatiche di freddo.

Al di fuori dell’Europa, le temperature più elevate rispetto alla media sono state registrate negli Stati Uniti, nel Canada nord-orientale, in Medio Oriente, in Asia centrale e Antartico orientale; al contrario, condizioni climatiche rigide si sono verificate in Alaska, nel Canada settentrionale, in Groenlandia e nella Russia settentrionale.

Dati salienti stagionali

La temperatura media globale per l’inverno boreale (da dicembre 2025 a febbraio 2026) è stata la quinta più alta mai registrata , con +0,51°C sopra la media del periodo 1991-2020.

In Europa, lo scorso inverno è stato uno dei due più freddi degli ultimi 13 anni , con una temperatura di 0,09°C superiore alla media del periodo 1991-2020.

Le temperature dell’inverno boreale hanno rispecchiato in larga misura i contrasti regionali nelle anomalie di temperatura e precipitazioni registrate nel mese di febbraio.

Temperatura superficiale del mare

La temperatura media della superficie del mare (SST, Sea Surface Temperature ) per febbraio 2026 nell’area compresa tra 60°S e 60°N è stata di +20,88°C, il secondo valore più alto mai registrato per il mese (insieme a febbraio 2025), di 0,18°C inferiore al record di gennaio 2024.

Si è osservato un marcato gradiente di SST tra le SST fredde nell’Atlantico settentrionale centrale e occidentale e le SST calde nell’Atlantico settentrionale subtropicale, che ha probabilmente favorito lo sviluppo delle tempeste che hanno raggiunto l’Europa.

Febbraio 2026 – Dati salienti sul ghiaccio marino

Nell’Artico, l’estensione media del ghiaccio marino nel mese di febbraio è stata del 5% inferiore alla media, classificandosi al terzo posto tra le più basse mai registrate per il mese.

A livello regionale, la copertura di ghiaccio marino è stata inferiore alla media nel Mare del Labrador, nella Baia di Baffin e nel Mare di Ochotsk. È stata invece insolitamente elevata nel Mare di Groenlandia, dove l’estensione del ghiaccio marino ha raggiunto il massimo degli ultimi 22 anni per il mese di febbraio.

Nell’Antartide, l’estensione mensile del ghiaccio marino è stata vicina alla media per il mese di febbraio, in netto contrasto con le estensioni molto inferiori alla media (dal 25% al 33% al di sotto della media) osservate negli ultimi quattro anni.

L’estensione giornaliera del ghiaccio marino antartico ha probabilmente* raggiunto il minimo estivo il 22 febbraio. Questo minimo si colloca vicino al valore medio osservato negli ultimi 48 anni, in contrasto con i minimi record o quasi record dei quattro anni precedenti. Il minimo più basso si è verificato nel 2023.

* La data del minimo estivo del ghiaccio marino antartico è provvisoria e sarà confermata più avanti nel mese di marzo.

Febbraio 2026 – Dati salienti relativi alle variabili idrologiche

Le condizioni di umidità e siccità in tutto il continente hanno mostrato un netto contrasto: gran parte dell’Europa occidentale e meridionale è stata più umida della media, mentre il resto del continente è stato in gran parte più secco della media.

Una serie di fiumi atmosferici, strette fasce di aria molto umida, insieme a una corrente a getto spostata verso sud che ha diretto le tempeste verso l’Europa meridionale, ha portato a precipitazioni da intense a estreme sull’Europa occidentale e meridionale. Ciò ha provocato inondazioni e frane diffuse, in particolare nella penisola iberica e nella Francia occidentale.

Al di fuori dell’Europa, il clima è stato più umido della media nella maggior parte dell’Australia, nel sud-est del Brasile, nel Nord America settentrionale e in parte dell’Asia centrale. Le regioni più secche della media includono gli Stati Uniti meridionali e il Messico settentrionale, la Cina orientale, parti del Sud America e l’Africa sud-orientale.

Dati salienti stagionali

Nell’ inverno 2025-2026 , l’Europa è stata più umida della media in gran parte dell’ovest e del sud e più secca della media in Islanda, Scozia, Europa centrale, Fennoscandia e Stati Baltici. L’Europa occidentale ha registrato precipitazioni di lunga durata in gennaio e febbraio.

Da dicembre 2025 a febbraio 2026, alcune zone degli Stati Uniti settentrionali e del Canada, del Brasile meridionale, dell’Australia settentrionale e dell’Africa sud-orientale sono state più piovose della media. Le regioni più secche della media includono il sud-est degli Stati Uniti, l’Asia centrale e orientale, gran parte del Sud America e dell’Australia meridionale.

Il Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus [Copernicus Climate Change Service] (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati a livello globale nella temperatura superficiale dell’aria e del mare, nella copertura di ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. La maggior parte dei risultati riportati si basa sul set di dati di rianalisi ERA5, che utilizza miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo.