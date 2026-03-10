Clima, i dati ufficiali di Copernicus: piogge eccezionali nel primo bimestre del 2026, anche l’Italia al centro di un’anomalia storica

Arrivano i dati ufficiali del Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) di cui abbiamo già fornito alcune anticipazioni. Nel comunicato di Copernicus si legge che “Febbraio 2026 è stato il quinto mese più caldo mai registrato, con una temperatura di +1,49°C rispetto ai livelli preindustriali, precipitazioni estreme e inondazioni diffuse nell’Europa occidentale e la terza estensione più bassa del ghiaccio marino nell’Artico per questo mese“. Il mese è stato caratterizzato da una serie di tempeste e precipitazioni intense che hanno colpito in particolare l’Europa occidentale e il Nord Africa: Francia, Spagna, Portogallo e Marocco hanno registrato condizioni di precipitazioni eccezionali, che hanno provocato gravi inondazioni causando danni diffusi e perdite di vite umane e mezzi di sussistenza. Anche in altre parti del mondo, tra cui Australia, Mozambico e Botswana, si sono verificate gravi inondazioni nel mese di febbraio.
Samantha Burgess, Responsabile strategica per il clima dell’ECMWF, ha commentato: “Gli eventi estremi di febbraio 2026 evidenziano il crescente impatto dei cambiamenti climatici e l’urgente necessità di un’azione globale. Con temperature globali che hanno raggiunto 1,49°C al di sopra dei livelli preindustriali – il quinto febbraio più caldo mai registrato – in Europa sono stati osservati forti contrasti di temperatura. Eccezionali fiumi atmosferici – strette fasce di aria molto umida – hanno portato precipitazioni record e inondazioni diffuse nell’Europa occidentale e meridionale, mentre l’estensione del ghiaccio marino artico si è classificata al terzo posto tra le più basse del mese“.
Febbraio 2026 – Dati salienti relativi alla temperatura dell’aria superficiale e alla temperatura superficiale del mare
Temperatura globale
- Secondo il set di dati ERA5, febbraio 2026 è stato il quinto febbraio più caldo a livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale di 13,26°C, ovvero +0,53°C al di sopra della media di febbraio del periodo 1991-2020. Il febbraio più caldo mai registrato è stato quello del 2024.
- Secondo il set di dati ERA5, la temperatura di febbraio 2026 è stata di 1,49°C superiore alla media stimata per il periodo 1850-1900 utilizzata come riferimento per il livello preindustriale.
Europa e altre regioni
- La temperatura media sulla terraferma europea nel febbraio 2026 è stata una delle tre più fredde degli ultimi 14 anni, con -0,07°C, ovvero 0,10°C al di sotto della media di febbraio del periodo 1991-2020.
- Si è registrato un forte contrasto nella temperatura media in Europa, con l’Europa occidentale, meridionale e sud-orientale che ha registrato temperature superiori alla media, mentre la Fennoscandia, gli Stati Baltici e la Russia nord-occidentale hanno registrato condizioni climatiche di freddo.
- Al di fuori dell’Europa, le temperature più elevate rispetto alla media sono state registrate negli Stati Uniti, nel Canada nord-orientale, in Medio Oriente, in Asia centrale e Antartico orientale; al contrario, condizioni climatiche rigide si sono verificate in Alaska, nel Canada settentrionale, in Groenlandia e nella Russia settentrionale.
Dati salienti stagionali
- La temperatura media globale per l’inverno boreale (da dicembre 2025 a febbraio 2026) è stata la quinta più alta mai registrata, con +0,51°C sopra la media del periodo 1991-2020.
- In Europa, lo scorso inverno è stato uno dei due più freddi degli ultimi 13 anni, con una temperatura di 0,09°C superiore alla media del periodo 1991-2020.
- Le temperature dell’inverno boreale hanno rispecchiato in larga misura i contrasti regionali nelle anomalie di temperatura e precipitazioni registrate nel mese di febbraio.
Temperatura superficiale del mare
- La temperatura media della superficie del mare (SST, Sea Surface Temperature) per febbraio 2026 nell’area compresa tra 60°S e 60°N è stata di +20,88°C, il secondo valore più alto mai registrato per il mese (insieme a febbraio 2025), di 0,18°C inferiore al record di gennaio 2024.
- Si è osservato un marcato gradiente di SST tra le SST fredde nell’Atlantico settentrionale centrale e occidentale e le SST calde nell’Atlantico settentrionale subtropicale, che ha probabilmente favorito lo sviluppo delle tempeste che hanno raggiunto l’Europa.
Febbraio 2026 – Dati salienti sul ghiaccio marino
- Nell’Artico, l’estensione media del ghiaccio marino nel mese di febbraio è stata del 5% inferiore alla media, classificandosi al terzo posto tra le più basse mai registrate per il mese.
- A livello regionale, la copertura di ghiaccio marino è stata inferiore alla media nel Mare del Labrador, nella Baia di Baffin e nel Mare di Ochotsk. È stata invece insolitamente elevata nel Mare di Groenlandia, dove l’estensione del ghiaccio marino ha raggiunto il massimo degli ultimi 22 anni per il mese di febbraio.
- Nell’Antartide, l’estensione mensile del ghiaccio marino è stata vicina alla media per il mese di febbraio, in netto contrasto con le estensioni molto inferiori alla media (dal 25% al 33% al di sotto della media) osservate negli ultimi quattro anni.
- L’estensione giornaliera del ghiaccio marino antartico ha probabilmente* raggiunto il minimo estivo il 22 febbraio. Questo minimo si colloca vicino al valore medio osservato negli ultimi 48 anni, in contrasto con i minimi record o quasi record dei quattro anni precedenti. Il minimo più basso si è verificato nel 2023.
* La data del minimo estivo del ghiaccio marino antartico è provvisoria e sarà confermata più avanti nel mese di marzo.
Febbraio 2026 – Dati salienti relativi alle variabili idrologiche
- Le condizioni di umidità e siccità in tutto il continente hanno mostrato un netto contrasto: gran parte dell’Europa occidentale e meridionale è stata più umida della media, mentre il resto del continente è stato in gran parte più secco della media.
- Una serie di fiumi atmosferici, strette fasce di aria molto umida, insieme a una corrente a getto spostata verso sud che ha diretto le tempeste verso l’Europa meridionale, ha portato a precipitazioni da intense a estreme sull’Europa occidentale e meridionale. Ciò ha provocato inondazioni e frane diffuse, in particolare nella penisola iberica e nella Francia occidentale.
- Al di fuori dell’Europa, il clima è stato più umido della media nella maggior parte dell’Australia, nel sud-est del Brasile, nel Nord America settentrionale e in parte dell’Asia centrale. Le regioni più secche della media includono gli Stati Uniti meridionali e il Messico settentrionale, la Cina orientale, parti del Sud America e l’Africa sud-orientale.
Dati salienti stagionali
- Nell’inverno 2025-2026, l’Europa è stata più umida della media in gran parte dell’ovest e del sud e più secca della media in Islanda, Scozia, Europa centrale, Fennoscandia e Stati Baltici. L’Europa occidentale ha registrato precipitazioni di lunga durata in gennaio e febbraio.
- Da dicembre 2025 a febbraio 2026, alcune zone degli Stati Uniti settentrionali e del Canada, del Brasile meridionale, dell’Australia settentrionale e dell’Africa sud-orientale sono state più piovose della media. Le regioni più secche della media includono il sud-est degli Stati Uniti, l’Asia centrale e orientale, gran parte del Sud America e dell’Australia meridionale.
Il Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus [Copernicus Climate Change Service] (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati a livello globale nella temperatura superficiale dell’aria e del mare, nella copertura di ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. La maggior parte dei risultati riportati si basa sul set di dati di rianalisi ERA5, che utilizza miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo.