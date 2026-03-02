Clima, negli USA l’inverno dura meno nell’80% delle principali città: lo studio

La durata dell’inverno si sta accorciando nell’80% delle principali città statunitensi. Questo secondo i dati di una nuova ricerca pubblicata da Climate Central, un gruppo indipendente di scienziati che si occupano di clima. I ricercatori hanno scoperto che in 195 città degli Stati Uniti, gli inverni sono in media nove giorni più corti rispetto al periodo compreso tra il 1970 e il 1997. Ai fini dello studio, gli analisti hanno definito l’inverno come i 90 giorni consecutivi più freddi dell’anno durante il periodo 1970-1997, e hanno poi confrontato la frequenza delle temperature invernali per il periodo 1998-2025. In tutto il Paese, hanno scoperto che le temperature invernali arrivano più tardi e terminano prima rispetto al XX secolo.

Secondo la ricerca, le città del Sud-Est, del Nord-Est, del Midwest superiore e del Sud degli Stati Uniti hanno registrato la maggiore diminuzione media dei giorni invernali. Juneau e Anchorage, in Alaska, sono le città che hanno registrato la riduzione maggiore degli inverni, rispettivamente di 62 e 49 giorni.

Circa il 15% per contro delle 295 città analizzate ha visto gli inverni allungarsi, in particolare lungo la costa della California e nella valle dell’Ohio.