Clima, nuovo studio riscrive i meccanismi dei cambiamenti climatici: l’anidride carbonica è meno importante di quanto pensavamo

La storia del clima terrestre negli ultimi tre milioni di anni è stata segnata da una graduale ma inesorabile trasformazione verso un mondo più freddo e dominato dai ghiacci. Fino ad oggi, la comunità scientifica ha spesso guardato alla variazione dei gas serra come alla principale leva di questo cambiamento. Tuttavia, una nuova e straordinaria ricerca pubblicata oggi sulla prestigiosa rivista Nature rimescola le carte in tavola. Attraverso due studi coordinati dai team di Sarah Shackleton e Julia Marks-Peterson, l’analisi di carote di ghiaccio antiche provenienti dalla regione delle Allan Hills, in Antartide orientale, suggerisce che i due più significativi spostamenti climatici del passato potrebbero essere stati influenzati più dalle dinamiche termiche degli oceani che dalla concentrazione di anidride carbonica e metano nell’atmosfera.

Il mistero dei cicli glaciali e l’estensione dei record temporali

Negli ultimi tre milioni di anni, la Terra ha attraversato due fasi cruciali. Circa 2,6 milioni di anni fa, durante la transizione Plio-Pleistocenica, si è assistito a una massiccia espansione delle calotte glaciali nell’emisfero settentrionale, con cicli di glaciazione che si ripetevano ogni 40.000 anni. Successivamente, intorno a 1,2 milioni di anni fa, è avvenuta la Transizione di Metà Pleistocene, durante la quale il ritmo delle ere glaciali si è allungato fino a 100.000 anni, permettendo ai ghiacci di crescere fino a dimensioni titaniche. La comprensione di cosa abbia innescato questi cambiamenti è sempre stata limitata dalla brevità dei record di ghiaccio continuo, che si fermano a 800.000 anni fa. Le perforazioni effettuate nell’area di ghiaccio blu delle Allan Hills hanno però permesso di recuperare campioni che estendono questa memoria climatica fino a 3 milioni di anni fa, offrendo “istantanee” dirette dell’atmosfera del passato.

La stabilità dei gas serra e la smentita delle vecchie ipotesi

Il primo dato sorprendente emerso dallo studio di Julia Marks-Peterson riguarda proprio la composizione dell’aria antica. Molte ipotesi precedenti sostenevano che una drastica caduta dei livelli di CO 2 fosse stata il motore principale dell’espansione dei ghiacci settentrionali e della successiva transizione di metà Pleistocene. I nuovi dati mostrano invece una realtà molto più complessa: tra 2,9 e 1,2 milioni di anni fa, l’anidride carbonica ha subito solo un lieve declino di circa 20 parti per milione, rimanendo poi sostanzialmente stabile durante il passaggio ai cicli di 100.000 anni. Anche le concentrazioni di metano non hanno mostrato cambiamenti significativi. Questi risultati indicano chiaramente che i gas serra non furono i protagonisti assoluti di queste trasformazioni climatiche, costringendo gli scienziati a guardare altrove per trovare la causa scatenante.

Gli oceani come termostato globale del Pleistocene

Se l’atmosfera è rimasta relativamente costante, lo stesso non si può dire degli oceani. Lo studio parallelo condotto da Sarah Shackleton si è concentrato sulla temperatura media dell’oceano globale utilizzando un metodo innovativo basato sui gas nobili, come lo xeno e il criptone, intrappolati nel ghiaccio. Poiché la solubilità di questi gas dipende strettamente dalla temperatura dell’acqua, il loro rapporto fornisce una sorta di termometro globale delle masse oceaniche. I risultati hanno rivelato un raffreddamento oceanico pronunciato di circa 2,5°C tra 3 milioni di anni fa e l’inizio del tardo Pleistocene. In particolare, un forte calo termico è stato rilevato proprio in concomitanza con la nascita delle grandi calotte polari settentrionali, circa 2,7 milioni di anni fa.

Il disaccoppiamento tra superficie e profondità oceanica

Un aspetto affascinante della ricerca è la scoperta di come le temperature superficiali e quelle medie dell’oceano si siano comportate in modo differente. Mentre le temperature superficiali globali mostravano un raffreddamento costante, la temperatura media dell’intero volume oceanico ha subito accelerazioni e pause indipendenti. Durante la Transizione di Metà Pleistocene, ad esempio, non è stato osservato alcun raffreddamento significativo nelle profondità oceaniche, nonostante i cambiamenti drastici nella superficie. Questo fenomeno suggerisce una ridistribuzione del calore tra i diversi strati dell’oceano, probabilmente causata da cambiamenti nella circolazione profonda e nei processi di risalita delle acque. Tali dinamiche potrebbero aver giocato un ruolo cruciale nella regolazione dei cicli glaciali più di quanto abbiano fatto le emissioni atmosferiche.

Nuove frontiere per la comprensione del sistema Terra

L’utilizzo delle aree di ghiaccio blu come archivio rappresenta un cambio di paradigma nella paleoclimatologia. Sebbene questi campioni non offrano la continuità temporale delle carote di ghiaccio tradizionali, la loro capacità di agire come “istantanee” ci permette di guardare in epoche finora inaccessibili. Lo studio conclude che fattori come l’albedo, la circolazione oceanica e la configurazione geografica delle calotte glaciali siano stati i veri architetti del raffreddamento del Pleistocene. Questa nuova consapevolezza non solo riscrive il passato, ma fornisce strumenti più precisi per modellare il futuro del nostro pianeta, sottolineando come l’interazione tra oceani e ghiacci sia un meccanismo delicato e potente, capace di guidare il destino climatico globale anche in assenza di grandi variazioni chimiche nell’atmosfera.