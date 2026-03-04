Clima, nuovo studio scopre un errore enorme nelle previsioni sull’innalzamento dei mari: “è molto peggio di quanto non pensassimo”

Il mondo della scienza climatica si trova di fronte a una rivelazione che potrebbe riscrivere le strategie di adattamento di intere nazioni costiere. Secondo una ricerca rivoluzionaria pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature nel febbraio 2026, i livelli del mare lungo le coste di tutto il pianeta sono, in realtà, sensibilmente più alti di quanto indicato nella stragrande maggioranza degli studi di impatto condotti finora. Gli studiosi Katharina Seeger e Philip Minderhoud, della Wageningen University & Research, hanno identificato quello che definiscono un “punto cieco interdisciplinare” che ha portato a sottostimare sistematicamente l’altezza del mare rispetto alla terraferma, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per la sicurezza delle popolazioni costiere.

Il divario tra modelli gravitazionali e realtà oceanografica

Il cuore del problema risiede nel modo in cui i ricercatori hanno misurato finora il livello del mare negli studi sui rischi costieri. L’analisi condotta su 385 pubblicazioni scientifiche prodotte negli ultimi quindici anni ha rivelato che oltre il 90% di queste non utilizza misurazioni dirette del livello marino, ma si affida a modelli gravitazionali globali chiamati geoidi. Un geoide è una superficie teorica che approssima il livello del mare basandosi esclusivamente sulla gravità e sulla rotazione terrestre. Tuttavia, nella realtà fisica, l’altezza della superficie oceanica è influenzata da una moltitudine di altri fattori dinamici come i venti, le correnti marine, la temperatura e la salinità dell’acqua. Ignorando queste componenti, la scienza ha finora lavorato su una base di partenza errata, considerando il mare molto più basso di quanto non sia nella realtà quotidiana.

Un errore di calcolo che pesa quasi trenta centimetri a livello globale

I risultati della meta-analisi globale mostrano che il livello del mare misurato lungo le coste è mediamente più alto di 0,24-0,27 metri rispetto a quanto assunto nei modelli basati sui geoidi. Sebbene trenta centimetri possano sembrare una cifra contenuta su scala oceanica, nel contesto della vulnerabilità costiera rappresentano una differenza enorme, equivalente in alcune regioni a quasi un secolo di innalzamento del livello del mare già “consumato” e mai contabilizzato. Questo significa che le soglie critiche di inondazione verranno raggiunte molto prima di quanto previsto dai precedenti rapporti internazionali, inclusi quelli dell’IPCC, che spesso si sono basati proprio su questi studi ora messi in discussione.

Le zone calde dell’emergenza tra Sud-est asiatico e Indo-Pacifico

La discrepanza tra il mare “teorico” e quello reale non è uniforme in tutto il globo, ma colpisce con violenza inaudita le regioni del Sud globale. Nelle aree più impattate, come il Sud-est asiatico e l’Indo-Pacifico, il livello del mare effettivo risulta essere superiore di un valore compreso tra 1 e 1,5 metri rispetto alle stime precedentemente accettate. In queste zone, la combinazione tra una geologia complessa, una scarsità di dati gravitazionali precisi e una dinamica oceanica vivace ha creato un divario abissale tra le mappe di rischio e la realtà del terreno. Altre regioni che mostrano forti sottostime includono l’Africa, i Caraibi, la costa occidentale del Nord America e il Medio Oriente.

L’impatto umano: milioni di persone sotto la linea di galleggiamento

Tradurre questo errore metodologico in termini di vite umane restituisce un quadro allarmante. Integrando correttamente le misurazioni satellitari del livello del mare con l’elevazione del terreno, i ricercatori hanno scoperto che, con un ipotetico innalzamento relativo del livello del mare di un solo metro, le aree sommerse sarebbero il 37% superiori a quanto stimato in precedenza. Ancora più grave è il dato sulla popolazione esposta: il numero di persone che si ritroverebbero a vivere sotto il livello del mare aumenta del 68%, raggiungendo una cifra che oscilla tra 77 e 132 milioni di individui in più rispetto ai calcoli precedenti. Si tratta di comunità che oggi si considerano relativamente al sicuro e che invece abitano terre già tecnicamente vulnerabili.

Una necessaria revisione delle politiche di adattamento climatico

La scoperta di questo errore sistematico impone una revisione immediata e profonda delle metodologie utilizzate negli studi sui pericoli costieri in tutto il mondo. La ricerca pubblicata su Nature sottolinea che la fiducia eccessiva riposta nei modelli geoidali, spesso sviluppati e testati nel Nord del mondo dove funzionano meglio, non è trasferibile con la stessa accuratezza alle regioni equatoriali e del Sud globale. Governi e decisori politici sono ora chiamati a valutare se le loro strategie di protezione costiera e i piani di finanziamento per il clima siano basati su dati obsoleti. Senza una correzione di rotta che integri le misurazioni reali del livello del mare, gli sforzi di adattamento rischiano di arrivare fuori tempo massimo per proteggere le aree più fragili del pianeta.