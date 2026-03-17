Clima, riunione a margine del Consiglio Ambiente Ue: “diffusa preoccupazione per l’incidenza dell’Ets”

A margine del Consiglio Ambiente, oggi a Bruxelles, si è tenuta una riunione di coordinamento ministeriale del gruppo dei Paesi creatosi nel contesto del recente negoziato sulla Legge clima, cui ha partecipato anche il Ministro Gilberto Pichetto Fratin. Lo riferisce il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica in una nota, spiegando che l’obiettivo è stato quello di verificare la possibilità di coordinare una linea comune di intervento nello scambio di opinioni sul quadro climatico post-2030 previsto all’ordine del giorno del Consiglio. “Alla fine dell’incontro si è registrata una diffusa preoccupazione soprattutto per l’incidenza dell’Ets, sia quello sulla produzione termoelettrica che quello sull’industria, sulle economie dei Paesi membri”, si legge nella nota.

Gli Stati partecipanti alla riunione, ossia Italia, Grecia, Croazia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Austria e Polonia, si sono ripromessi di proporre iniziative comuni per affrontare questo problema.