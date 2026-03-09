Clima, Spagna: febbraio 2026 il 4° più caldo, +2,4°C rispetto alla media storica

Febbraio 2026 è stato un mese anomalo per il clima della Spagna continentale, caratterizzato da temperature insolitamente elevate e precipitazioni eccezionalmente abbondanti. Secondo i dati diffusi dall’Agenzia Meteorologica statale (AEMET), la temperatura media mensile ha raggiunto i 9,5°C, ovvero 2,4°C in più rispetto alla media del periodo di riferimento 1991-2020. Si tratta del 4° febbraio più caldo dall’inizio delle rilevazioni nel 1961 e del secondo più caldo del XXI secolo, superato soltanto dagli anni 2020 e 2024. Il mese è stato definito molto caldo nella maggior parte della penisola iberica, mentre alcune aree del Nord/Ovest, della costa meridionale e dell’entroterra hanno registrato condizioni comunque calde. In alcune zone della regione di Levante e in altre località interne si sono osservate condizioni addirittura estremamente calde.

Anche le isole hanno registrato anomalie termiche rilevanti. Le Baleari sono state generalmente estremamente calde, mentre nelle Canarie le temperature si sono mantenute per lo più molto elevate per il periodo.

Nel corso del mese si sono verificate diverse ondate di caldo. La più significativa si è registrata tra il 21 e il 28 febbraio, distinguendosi per intensità e durata. Nella prima metà del mese, invece, l’elemento più insolito è stato il livello molto elevato delle temperature minime notturne. Un episodio particolarmente intenso si è verificato tra il 9 e il 13 febbraio, accompagnato da altri due periodi più brevi tra il 4 e il 6 e tra il 16 e il 18. Non sono state invece registrate ondate di freddo di rilievo.

I record non sono mancati. In 5 stazioni meteorologiche principali la temperatura media di febbraio è risultata la più alta mai registrata nei rispettivi archivi storici. In altre 7 stazioni, inoltre, la temperatura minima media mensile ha raggiunto il valore più alto mai rilevato per il mese di febbraio.

Le temperature più elevate sono state misurate nelle Canarie: il 23 febbraio l’aeroporto di Tenerife Sud ha raggiunto i +31,6°C, mentre all’aeroporto di Santa Cruz de Tenerife si sono toccati i +30,2°C. Tra i valori minimi più significativi spicca invece il -7,1°C registrato il 14 febbraio a Puerto de Navacerrada. Altri valori bassi sono stati rilevati il 21 febbraio, con -5,2°C a Molina de Aragón, -3,9°C all’aeroporto di Burgos e -3,0°C a Teruel.

Oltre al caldo, il mese è stato segnato da precipitazioni eccezionali. AEMET ha definito febbraio 2026 “eccezionalmente piovoso“: nella Spagna continentale sono stati registrati 123,9 mm di pioggia, pari al 241% della media mensile. In altre parole, le precipitazioni sono state quasi 2 volte e mezzo superiori alla norma.

Con questi valori, febbraio 2026 si colloca come il 5° febbraio più piovoso dall’inizio delle rilevazioni e il secondo più piovoso del XXI secolo, praticamente alla pari con il 2010, quando furono registrati 125,1 millimetri di pioggia.