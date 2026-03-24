Colombia, schianto aereo militare: il bilancio sale a 66 morti

Il bilancio delle vittime dello schianto di un aereo militare da trasporto C-130 nel dipartimento colombiano di Putumayo è salito a 66 morti, secondo quanto riportato dall’emittente Caracol. Tra le vittime si contano 58 membri dell’Esercito nazionale, 6 appartenenti alla Forza aerea colombiana e 2 della Polizia nazionale. Sempre secondo Caracol, a bordo del velivolo si trovavano 128 militari, e non 125 come inizialmente comunicato. Le Forze aeree colombiane hanno riferito che il C-130 è precipitato poco dopo il decollo nei pressi di Puerto Leguízamo, nel dipartimento di Putumayo. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite ed è stata avviata un’indagine.