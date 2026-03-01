Colonne di fumo su Dubai: le immagini satellitari mostrano l’impatto degli attacchi iraniani

Le immagini satellitari diffuse da Planet Labs PBC mostrano colonne di fumo nero che si alzano sopra Dubai, in seguito agli attacchi lanciati dall’Iran. Lo scatto, realizzato dallo spazio, offre una visuale nitida della celebre isola a forma di palma e dell’area portuale circostante, con evidenti pennacchi scuri che si sollevano nella zona industriale e marittima della città. Dubai rappresenta uno snodo cruciale per i traffici regionali e internazionali, e qualsiasi attacco alla sua rete portuale ha implicazioni economiche e geopolitiche di ampia portata. La diffusione di immagini satellitari commerciali, come quelle di Planet Labs PBC, evidenzia inoltre il ruolo sempre più centrale dell’osservazione dallo spazio nel documentare in tempo reale eventi bellici e crisi internazionali.

Mentre la comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, le fotografie dallo spazio forniscono una testimonianza immediata dell’accaduto, offrendo uno sguardo oggettivo su una situazione di alta tensione.