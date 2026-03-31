Coltivare sulla Luna: ortaggi più nutrienti dai suoli extraterrestri

Coltivare ortaggi in condizioni simili a quelle lunari non è più soltanto fantascienza. Una recente ricerca internazionale, intitolata “Growing Food for the Moon: How Lunar Soil Changes Plant Quality and Biological Effects”, dimostra che è possibile far crescere piante nutrienti in suoli che imitano quelli della Luna e, sorprendentemente, in alcuni casi queste colture possono persino sviluppare un profilo antiossidante migliorato. Lo studio nasce da una collaborazione multidisciplinare che ha coinvolto l’Università di Camerino insieme a due dipartimenti della University of Trás-os-Montes and Alto Douro, oltre al contributo della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute di Unicam e dell’ingegner Giorgia Pontetti di Ferrari Farm. Il progetto integra competenze che spaziano dalla fisiologia vegetale alla chimica analitica, dall’agronomia spaziale fino ai test biologici in vivo.

Agricoltura nello Spazio: una necessità, non un lusso

La ricerca si inserisce in un contesto strategico ben preciso: le future missioni spaziali, orientate a una presenza stabile dell’uomo sulla Luna e su Marte. In questo scenario, il trasporto di cibo dalla Terra rappresenta una soluzione economicamente insostenibile e logisticamente impraticabile nel lungo periodo. Le piante diventano quindi protagoniste dei cosiddetti sistemi bioregenerativi di supporto alla vita. Non solo forniscono alimenti freschi, ma contribuiscono anche alla produzione di ossigeno e al riciclo delle risorse, elementi essenziali per la sopravvivenza umana nello spazio.

Suoli lunari simulati: risultati promettenti

I risultati dello studio sono incoraggianti: i suoli lunari simulati si sono dimostrati in grado di sostenere la crescita di colture nutrienti e biologicamente compatibili con la salute dell’organismo modello utilizzato nei test. Ancora più interessante è l’osservazione che alcune piante sviluppano un contenuto antiossidante superiore, un aspetto rilevante per la nutrizione umana in ambienti estremi. Questo suggerisce che le condizioni “stressanti” dei suoli extraterrestri potrebbero stimolare meccanismi adattativi nelle piante, migliorandone alcune proprietà nutrizionali.

Implicazioni sulla Terra

Oltre alle applicazioni spaziali, la ricerca apre prospettive concrete anche per l’agricoltura terrestre. Le conoscenze acquisite potrebbero essere utilizzate per coltivare in ambienti difficili o degradati – come zone aride o suoli impoveriti – migliorando la resilienza delle colture e la loro qualità nutrizionale.