Congo, oltre 200 morti per una frana nel sito minerario di Rubaya

Il governo congolese ha segnalato oltre 200 morti a causa di una frana nel sito minerario di Rubaya, controllato dall’M23 e dove le autorità congolesi non sono presenti dal 2024. Il sito di Rubaya, che si estende per diverse decine di chilometri quadrati, si trova a circa 70 chilometri a ovest di Goma, capoluogo della travagliata provincia del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) orientale. Una frana si è verificata lì ieri pomeriggio, secondo alcuni testimoni. “Il bilancio provvisorio delle vittime è di oltre 200 cittadini congolesi, tra cui circa 70 bambini tra le vittime, con numerosi feriti evacuati presso strutture mediche a Goma”, secondo una dichiarazione del Ministero delle Miniere della RDC.

Dalla sua rinascita alla fine del 2021, il gruppo antigovernativo M23 (Movimento 23 Marzo), con il sostegno di Kigali e dell’esercito ruandese, ha conquistato vaste aree di territorio nella RDC orientale, una regione ricca di risorse naturali e devastata dal conflitto da tre decenni.

La città mineraria di Rubaya, che fornisce tra il 15% e il 30% della produzione mondiale di coltan, è caduta sotto il controllo dell’M23 nell’aprile 2024. Questo minerale, strategico per l’industria elettronica, è ampiamente disponibile nella RDC, che si stima detenga almeno il 60% delle riserve mondiali.