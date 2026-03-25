Conto alla rovescia per Celeste: l’Europa lancia la sfida della navigazione in orbita bassa

L’attesa si fa palpabile per un evento che segnerà una pietra miliare nell’autonomia tecnologica europea. Tra poche ore, alle 10:14 ora italiana, il razzo Electron di Rocket Lab, battezzato per l’occasione “Daughter of the Stars”, accenderà i suoi 9 motori Rutherford nella piattaforma di lancio neozelandese per portare nello Spazio i primi 2 tasselli di Celeste, l’ambiziosa missione dimostrativa dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) dedicata alla navigazione satellitare in orbita bassa (LEO). Questo lancio non è solo una dimostrazione di capacità balistica, ma rappresenta la risposta strategica dell’Europa alla crescente necessità di sistemi di posizionamento che siano non solo più precisi, ma drasticamente più sicuri in un panorama globale dove la sovranità dei dati è diventata fondamentale. Si tratta del 78° volo per il versatile vettore di Rocket Lab, che oggi ha il compito di inaugurare una nuova architettura spaziale capace di affiancare e “blindare” il sistema Galileo, garantendo che i servizi di navigazione europei rimangano all’avanguardia mondiale nonostante le crescenti sfide di sicurezza in orbita.

Il gemello “vicino” di Galileo: perché l’orbita bassa cambia tutto

Il progetto Celeste nasce da un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: creare uno strato di satelliti che operino molto più vicini alla Terra rispetto a quelli del sistema Galileo. Se i satelliti che utilizziamo oggi si trovano in un’orbita media a circa 23mila km di altezza, i piccoli esploratori della missione Celeste si posizioneranno a soli 510 km. Questa vicinanza permette di trasmettere segnali significativamente più potenti, capaci di superare ostacoli fisici come i grandi palazzi nelle aree urbane o di resistere a tentativi di disturbo intenzionale.

L’obiettivo primario di questa nuova costellazione non è sostituire l’attuale infrastruttura, ma integrarla per aumentare la cosiddetta resilienza spaziale. In un mondo che dipende dai segnali satellitari per tutto, dai trasporti alla sincronizzazione delle reti elettriche, avere una “rete di sicurezza” in orbita bassa significa garantire la continuità dei servizi anche in condizioni critiche, aprendo contemporaneamente la strada a nuove applicazioni commerciali che richiedono tempi di risposta rapidissimi.

La cronaca del decollo: un volo millimetrico verso le stelle

Per chi volesse seguire l’evento in tempo reale, la diretta ESA inizierà ufficialmente alle 09:53 con il commento live dal sito di lancio. Il momento cruciale del decollo è fissato per le 10:14, aprendo una finestra di lancio di circa un’ora durante la quale il razzo Electron dovrà vincere la gravità terrestre. La scaletta operativa non lascia spazio a errori: appena 2 minuti dopo il distacco da terra, il primo stadio del razzo si separerà, lasciando al secondo stadio il compito di spingere il carico utile verso lo Spazio profondo, operazione che si concluderà con l’ulteriore separazione prevista per le 10:23.

Una volta raggiunta la quota di sicurezza in un’orbita circolare, inizierà la fase più delicata della missione, ovvero il rilascio dei 2 satelliti. Il primo payload verrà dispiegato alle ore 11:04, seguito esattamente 4 minuti dopo dal secondo. Questa sequenza coordinata segnerà ufficialmente l’ingresso dell’Europa nel settore della navigazione LEO-PNT, dando il via a una fase di test che coinvolgerà nuove bande di frequenza e tecnologie di segnale mai sperimentate prima d’ora.

Un’eccellenza industriale con cuore italiano

La missione Celeste è il risultato di una collaborazione internazionale senza precedenti che vede coinvolte oltre 50 entità da 14 Paesi diversi. Lo sviluppo della flotta dimostrativa, che conterà alla fine ben 11 satelliti, è stato affidato a 2 consorzi industriali che lavorano in parallelo. In questo contesto, l’Italia gioca un ruolo da protagonista assoluta: se da un lato troviamo il team guidato dalla spagnola GMV con la tedesca OHB, dall’altro spicca la leadership di Thales Alenia Space, dove la sede italiana è responsabile diretta del segmento spaziale dell’intera missione.

Questo impegno tecnologico è parte integrante della nuova iniziativa European Resilience from Space (ERS), fortemente voluta durante i recenti consigli ministeriali dell’ESA per proteggere le infrastrutture critiche del continente. Con il lancio di oggi, l’Europa non mette in orbita solo dei satelliti, ma getta le basi per la sicurezza strategica dei prossimi decenni, assicurandosi che il “filo invisibile” che guida i nostri spostamenti e sincronizza le nostre vite rimanga sempre solido e inattaccabile.