Copernicus: inquinamento atmosferico in aumento in Europa nei prossimi giorni, toccherà diversi Paesi

Un significativo episodio di inquinamento atmosferico da particolato fine toccherà nei prossimi giorni diverse zone d’Europa. L’avviso arriva dall’Osservatorio europeo Copernicus, secondo cui il peggioramento della qualità dell’aria sarà causato dal particolato fine (PM2.5) presente nell’Europa occidentale e interesserà diversi Paesi, tra cui Germania, Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito. “Sebbene si tratti di un fenomeno comune in primavera, questa situazione rappresenta un evento significativo causato da particelle sottili provenienti da molteplici fonti, in particolare dall’agricoltura“, ha sottolineato il servizio di monitoraggio atmosferico Copernicus in un comunicato.

Durante i periodi di applicazione dei fertilizzanti, gli agricoltori sono infatti una fonte di emissioni di ammoniaca, un gas altamente irritante e precursore del particolato fine.

Le condizioni meteorologiche stabili impediscono, inoltre, la dispersione di questi inquinanti, che provengono anche dal trasporto su strada. La qualità dell’aria sarà ulteriormente compromessa dall’aumento dei pollini di betulla e ontano.