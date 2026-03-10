Crisi energetica: il premier svedese partecipa alla videocall con Italia, Germania e Belgio

Il premier svedese Ulf Kristersson ha annunciato che, stasera, parteciperà a una videocall promossa dai governi di Italia, Germania e Belgio, dove saranno discussi i temi legati alla crisi energetica in corso. Durante l’incontro, i leader europei esploreranno soluzioni per ridurre i costi dell’elettricità e dei carburanti, un’esigenza ormai urgente per i cittadini europei, stremati dai rincari dovuti alla guerra in corso. In un contesto globale segnato da gravi incertezze geopolitiche, la guerra in Iran continua a influenzare in modo significativo la sicurezza energetica mondiale. Le sanzioni e le interruzioni delle forniture di petrolio e gas dal Medio Oriente hanno avuto un impatto diretto sui prezzi dell’energia in Europa, spingendo i costi verso l’alto.

La guerra in Iran continua a influenzare pesantemente il panorama geopolitico e le politiche energetiche globali, ma l’Europa sembra determinata a trovare un equilibrio tra le difficoltà del presente e le sue ambizioni per il futuro.