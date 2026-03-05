Crisi energetica in Asia: tensioni nello Stretto di Hormuz agitano i mercati dei carburanti

La crisi energetica in Asia si sta intensificando rapidamente mentre le tensioni nello Stretto di Hormuz iniziano a riflettersi sui mercati dei carburanti, secondo Marhelm Data. Gli hub energetici di Singapore stanno riducendo l’approvvigionamento, mentre la Cina ha bloccato le esportazioni di diesel e benzina. In Corea del Sud è stata dichiarata la forza maggiore per il nafta, segnale delle crescenti difficoltà nella catena di fornitura dei prodotti raffinati. Anche il Giappone, che importa circa il 90% del proprio greggio dal Medio Oriente, potrebbe valutare il ricorso alle riserve strategiche di petrolio (SPR) per mitigare eventuali interruzioni nelle forniture e stabilizzare il mercato interno.