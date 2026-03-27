Croazia sommersa dalla neve: reportage mozzafiato dal cuore dell’eccezionale nevicata di Ravna Gora | GALLERY

Le immagini che arrivano in queste ore dalla Croazia sono semplicemente sbalorditive e documentano un evento meteorologico di portata storica. A pochi chilometri dal confine con l’Italia, la regione del Gorski Kotar è stata investita da un’eccezionale nevicata che ha letteralmente sommerso interi paesi. Il reportage fotografico esclusivo che vi presentiamo, catturato presso l’Hotel Ravna Gora – Croatia Palace, mostra scene che sembrano provenire direttamente dal Circolo Polare Artico, non dalla Croazia centrale a fine marzo. Le fotografie che compongono questa galleria visiva catturano l’intensità della tempesta, sia sotto la luce diffusa del giorno che nel suggestivo scenario notturno illuminato dai lampioni, rivelando un paesaggio trasformato in un’immensa distesa bianca.

Un muro di neve: l’incredibile accumulo visibile nelle foto

Le immagini provenienti dall’Hotel Ravna Gora non lasciano spazio a interpretazioni: la quantità di neve caduta è mostruosa. In una delle foto scattate di giorno, si può ammirare uno spesso strato di neve fresca e soffice, alto oltre un metro, che copre uniformemente il tetto a capanna e l’ampia veranda di legno dell’hotel, quasi a schiacciarne la struttura. Le ringhiere dei balconi e i bordi delle finestre sono appesantiti da massicci cumuli, mentre le scale esterne e i vialetti d’accesso sono completamente scomparsi sotto un muro di bianco. Anche gli alberi circostanti, carichi fino alla rottura, creano un’atmosfera ovattata e spettrale. Le riprese notturne esaltano la texture della neve che continua a cadere fitta, creando un contrasto drammatico con le calde luci che filtrano dalle finestre dell’hotel e i lampioni della strada sottostante, l’unica traccia di civiltà in un mondo sommerso.

Ravna Gora: altitudine e geografia di una “Porta delle Alpi Dinariche” per il pubblico italiano

Per comprendere appieno l’eccezionalità di questo evento, è fondamentale analizzare la geografia e l’altitudine della zona. Ravna Gora si trova nella regione montuosa del Gorski Kotar, spesso definita “il polmone verde della Croazia” o la “Svizzera croata”. Questa zona funge da spartiacque naturale e climatico tra l’entroterra pannonico e la costa adriatica. L’altitudine di Ravna Gora, che si aggira tra gli 800 e i 900 metri sul livello del mare, la rende una delle località più elevate e nevose del paese. Per il pubblico italiano, immaginare Ravna Gora è come pensare a una località dell’Appennino centrale o delle Prealpi, ma con una frequenza e un’intensità di nevicate molto superiori, dovute alla sua posizione unica che intercetta le correnti umide provenienti dall’Adriatico e le masse d’aria fredda dall’Europa centrale, creando le condizioni perfette per bufere di neve orografiche.

Un evento meteo eccezionale a fine marzo, a pochi passi dall’Italia

La data di questo evento, il 27 marzo 2026, è ciò che lo rende veramente straordinario. Sebbene Ravna Gora sia abituata alla neve, una tempesta di questa portata così tardi nella stagione è un fenomeno raro che ha colto di sorpresa anche i residenti più anziani. Questa grande nevicata è il risultato di una potente irruzione di aria artica che, scontrandosi con l’aria più calda e umida del Mediterraneo, ha generato un sistema ciclonico profondo. La vicinanza geografica con l’Italia è impressionante: Ravna Gora si trova a meno di 100 chilometri dal confine italiano, una distanza che in linea d’aria è minima. Dopotutto anche in Italia in queste ore la neve e il maltempo stanno facendo sul serio!

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