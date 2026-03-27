Maltempo, Croazia in ginocchio: Zagabria devastata dal forte vento, bufere di neve eccezionali in tutto il Paese | FOTO

La giornata di oggi, 27 marzo 2026, segna una delle fasi più critiche per la capitale croata a causa di un’ondata di maltempo estremo che ha investito l’intera regione balcanica e l’Italia. Il Ciclone Polare Deborah sta infatti colpendo tutta l’area mediterranea centro-orientale in modo molto violento. Sin dalle prime ore del mattino, Zagabria è stata sferzata da raffiche di vento forte che hanno superato i 100km/h, trasformando le strade cittadine in uno scenario di devastazione urbana. Le autorità locali e i media nazionali riportano numerosi episodi di alberi abbattuti che sono crollati su linee elettriche e carreggiate, interrompendo il transito dei tram e dei veicoli privati. Il bilancio provvisorio parla di decine di auto danneggiate pesantemente dalla caduta di rami e tronchi, con i vigili del fuoco impegnati in centinaia di interventi di emergenza per mettere in sicurezza i tetti scoperchiati e i cartelloni pubblicitari divelti dalla furia delle correnti.

Scuole chiuse e mobilità in crisi nella capitale croata

Di fronte all’aggravarsi delle condizioni atmosferiche, l’amministrazione cittadina ha preso decisioni drastiche per garantire l’incolumità dei cittadini. È stata infatti disposta la misura delle scuole chiuse per gli istituti elementari e medi di tutta la città, motivata dal rischio elevato per gli studenti durante gli spostamenti a piedi o con i mezzi pubblici. La circolazione stradale a Zagabria è attualmente prossima al collasso, con detriti che ostruiscono i principali snodi viari e la visibilità ridotta a causa della pioggia battente mista a nevischio. La Protezione Civile ha invitato la popolazione a limitare al massimo le uscite non necessarie, mentre le squadre di manutenzione lavorano senza sosta per liberare le arterie principali dagli ostacoli lasciati dal passaggio della tempesta.

Bufere di neve e temperature in picchiata: l’inverno torna a marzo

Mentre la capitale combatte contro il vento, il resto della Croazia si trova a fare i conti con un ritorno brutale dell’inverno. Le regioni montane del Gorski Kotar e della Lika sono state investite da vere e proprie bufere di neve che hanno depositato oltre 50cm di coltre bianca in poche ore. Località come Delnice si sono risvegliate sotto un muro di neve, con temperature che hanno subito un crollo verticale di oltre dieci gradi rispetto alla giornata precedente. Questo brusco abbassamento delle temperature ha sorpreso molti automobilisti, causando blocchi stradali e incidenti lungo l’autostrada che collega l’entroterra alla costa, dove la combinazione di neve e ghiaccio ha reso il fondo stradale estremamente pericoloso nonostante l’intervento tempestivo dei mezzi spargisale.

Allerta rossa e previsioni per le prossime ore

L’Istituto Meteorologico Croato (DHMZ) ha mantenuto l’allerta rossa per le regioni costiere e il Quarnero, dove la Bora sta soffiando con intensità di uragano. Le previsioni meteo per le prossime ore non accennano a un miglioramento immediato, poiché il fronte freddo continuerà a spingere aria artica verso il bacino adriatico, alimentando nuove precipitazioni e mantenendo l’allerta alta su tutto il territorio nazionale. La preoccupazione principale rimane la tenuta delle infrastrutture elettriche, già messe a dura prova in diverse zone della Stiria e della Croazia centrale. Gli esperti avvertono che il picco del gelo si toccherà durante la notte, con il rischio di gelate tardive che potrebbero arrecare danni irreversibili all’agricoltura locale già in fase di risveglio primaverile.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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